Казанский художник показал мультфильм, в котором 6000 кадров были сделаны из пластилина

Народный артист Татарстана Ренат Ибрагимов совместно с казанской анимационной студией FILMFAY выпустили короткометражный пластилиновый мультфильм к юбилею артиста.Творческая группа из 10 человек во главе с казанским художником Даниилом Файзрахмановым трудились над этим проектом целый год.

Мультфильм посвящен Великой Отечественной войне, а в частности тому прекрасному моменту, когда наши герои после изнурительной войны возвращались с полей сражения домой. На протяжении всего клипа поезд «Победа» мчится по всей стране и воссоединяет солдат с их близкими. Поезд в мультфильме полностью слеплен с ретро-поезда «Победа», который сформирован из исторического подвижного состава.

- Этот мультфильм - небольшая часть грандиозного проекта, который мы задумали, - рассказал Даниил. - Наша студия планирует выпустить полнометражный пластилиновый мультфильм-мюзикл, композиции в котором будут исполнять известные артисты Татарстана: Ренат Ибрагимов, Дина Гарипова, Марат Башаров, Jukebox Trio и другие. Мультфильм «Домой» - это часть этого мюзикла. Ренат Исламович в нас поверил и мы ему бесконечно благодарны! Он полноценный участник нашей команды: мы вместе обсуждаем сценарии, придумываем визуальные образы, думаем над продвижением. С Юбилеем, Ренат Исламович! Здоровья и долгих лет творческой жизни.