В Татарстане «началась» весна: в лесах распустилась верба‍

В Татарстане из-за "весенней" погоды начала распускаться верба, об этом сообщается на сайте национального парка "Нижняя Кама".

- По берегам реки Тойма начала распускаться верба. В середине ноября! Установившиеся нулевые и даже положительные температуры снова "разбудили" уснувшие было на зимний период деревья, - сообщили в парке.

По данным Татгидрометцентра, положительные дневные температуры сохранятся до середины недели.

Напомним, сегодня в Казани ожидается облачная погода, днем местами слабые осадки в виде дождя и мороси. Ветер юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха днем 2-4 гр. тепла.