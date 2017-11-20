Суд признал незаконными сделки двух компаний с Татфондбанком на 82 млн рублей‍

Арбитражный суд Татарстана признал недействительными сделки между Татафондбанком (признан банкротом) и двумя компаниями - ООО "Рафф" и ООО "Бизнес-Центр-Аромат" - на общую сумму 81,97 млн рублей. Об этом сообщило Агентство по страхованию вкладов.

ООО "Рафф" зарегистрировано в Сабинском районе Татарстана, компания занимается строительством многоквартирных домов и административных зданий. "Бизнес-Центр-Аромат" расположена в Казани, компания занимается сдачей внаем жилого недвижимого имущества и оказывает услуги по предоставлению автомобильного грузового неспециализированного транспорта.

Ранее суд отказал в удовлетворении или прекратил производство по 25 исковым заявлениям на сумму 59,6 млн рублей, остальные иски находятся на рассмотрении в суде. По данным отчета конкурсного управляющего, на указанную дату балансовая стоимость активов банка составила 203,9 млрд рублей, оценочная - 3 млрд рублей.

3 марта Центральный банк России отозвал лицензии у трех татарстанских банков — Татфондбанка, "ИнтехБанка" и "Анкор банка".

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