В Татарстане задержали экс-главу исполкома Набережных Челнов

Сотрудниками МВД и Следственного комитета был сегодня задержан экс-глава исполкома Набережных Челнов Фархад Латыпов, об этом сообщает Chelny-biz.ru.

Предварительно, задержание связано с расследованием дела о земле под жилым комплексом Sunrise City. По версии следствия, в мае 2013 года группа лиц совершила хищение двух земельных участков площадью 40 тыс. кв. м и 5568 кв. м в Набережных Челнах. Для этого они вступили в сговор с неустановленными чиновниками исполкома города и незаконно, без проведения торгов, перезаключили договор аренды земельных участков по цене 196 тыс. рублей в год.

В дальнейшем неустановленные лица переуступили право аренды на участки турецкой компании ООО «Санрайс Капитал» за 136,5 млн рублей.

Ранее по этому делу был задержан юрист компании «Еврогрупп» Альберт Халиуллин. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 286 УК РФ (превышение служебных полномочий). Расследование продолжается.

Кстати



Фархад Латыпов родился 03.07.1971 в г.Набережные Челны Татарской АССР.



Образование: высшее, окончил Камский политехнический институт.



Специальность по образованию: «электрический транспорт», инженер-электромеханик.



Имеет: Почетную грамоту Министерства обороны РФ, 2012г., ведомственный знак отличия Федеральной службы государственной статистики – медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года», 2012г., медаль Министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества», 2012г.



Профессиональная переподготовка:



1) Академия народного хозяйства при Правительстве РФ по программе "Евро-менеджмент", 2000 г.;

2) Высшая школа корпоративного управления Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по программе "Евро-менеджмент - Мастер делового администрирования для руководителей", 2001 г.

3) Стажировка в Колледже государственной службы Республики Сингапур, с 05.05.2012г. по 12.05.2012г.



Работа в прошлом

1988 – 1994 гг. – студент дневного отделения Камского политехнического института.

02.1994 – 02.1996 - инженер-конструктор МП «Сатурн».

02.1996 – 09.1997 - инженер-конструктор ТОО «ДиЕв»

09.1997 – 05.1998 - заместитель директора по маркетингу ТОО «ДиЕв»

06.1998 – 01.2004 - заместитель директор по маркетингу ТОО «Сатурн».

01.2004 – 11.2010 - коммерческий директор ООО «Сатурн».

08.1989 – 11.1989 гг. - техник-конструктор, конструкторско-технический отдел и производственно-технический комплекс грузовых аппаратов ПО «Татэлектромаш».



С 23 ноября 2010 года до 2014 года – руководитель Исполнительного комитета Челнов.