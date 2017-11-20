Депутат, собирающийся изменить Конституцию, придумал концепцию России без Татарстана

По его словам, русский народ должен проживать в России со своей столицей и Конституцией, без других наций

Кинорежиссер и депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко, который ранее внес закон о созыве Конституционного собрания, позволяющего изменять Конституцию, рассказал о концепции России без Татарстана или Чечни. Об этом он заявил в интервью с Ксенией Собчак, видеозапись беседы выложена на ее Youtube-канале.

По его словам, русский народ должен проживать в России со своей столицей и Конституцией, без других наций. А уже в Российскую Федерацию будут входить, как и сейчас, республики, такие как Татарстан, Чечня и Дагестан. С.: Где они должны проходить, границы этой самой страны русского народа? Б.: Там, где нет других государств, которые составляют Российскую Федерацию. С.: То есть все, кроме Татарстана, Чечни, Дагестана… Б.: Все там перечислено, да, в нашей же Конституции. С.: Это такая причудливая страна и она называется Страна русского народа? Б.: Она называется Россия. Сейчас наша страна — не Россия, а Российская Федерация, а это отдельное государство. Также Бортко считает несправедливым, что в действующей российской конституции нет упоминания "русского народа", однако есть упоминание "татарского народа".

- Я всячески приветствую это, я не только не хочу их унижать и оскорблять, наоборот, я просто хочу быть равным, больше ничего, — подчеркнул он.

Собчак, в свою очередь, назвала Бортко сепаратистом и подчеркнула, что он высказался "практически экстремистски".

Напомним, Бортко внес в конце прошлой недели в Госдуму закон о конституционном собрании, органе с полномочиями учредительной власти, который может менять основной закон страны. По мнению Бортко в основном законе страны необходимо закрепить понятие "русский народ". Кроме того, конституция не устраивает парламентария потому, что "написана либералами" и ему кажется неприемлемым пункт, который гласит, что международные законы имеют превалирующее значение над внутренними.