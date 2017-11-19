В Казани задержали мужчину, который пугал посетителей ресторана пистолетом

В Казани сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, который пугал посетителей ресторана пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что тревожная сигнализация в ресторане на улице Ямашева сработала минувшей ночью. По словам сотрудников заведения, за одним из столиков сидел нетрезвый мужчина и пугал пистолетом посетителей.

- Был задержан 40-летний местный житель. При досмотре пистолет был изъят, боеприпасов в нем не обнаружено. Оружие отправлено на экспертизу, - говорится в сообщении.