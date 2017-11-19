Прокуратура Мордовии нашла учебники татарского языка, не входящие в федеральный перечень

Прокуратура Мордовии нашла учебники, которые не входят в федеральный перечень - «Родной (эрзянский) язык и литературное чтение на родном языке» (начальное общее образование), «Родной (эрзянский) язык и родная литература», «Татарский язык» и «Татарская литература», а также «Русский язык», сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в ведомстве отмечают, что в большинстве общеобразовательных организаций районов обучение государственному языку – мордовскому (мокшанскому и эрзянскому) осуществляется в отсутствие согласия родителей обучающихся, выраженного в письменной форме.

Напомним, ранее сообщалось, что позиция Кремля по поводу изучения национальных языков, в том числе татарского, не изменится. Языки должны изучаться добровольно, исключений не будет.

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