Татарстан получит 7 машин скорой помощи

Республика Татарстан получит 7 новых автомобилей скорой медицинской помощи. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

Как следует из распоряжения, правительство приняло решение распределить 250 автомобилей скорой медпомощи между субъектами РФ. На их покупку было выделено 650 млрд рублей.

Так, Татарстан вошел в этот список и получит 7 новых машин скорой помощи класса В.

Напомним, ранее сообщалось, что министерство здравоохранения России предложило оснастить машины скорой помощи оборудованием для видеосвязи. Укомплектовать все «скорые» техникой для связи предлагается в рамках создания единой централизованной диспетчерской службы скорой помощи, которая должна функционировать на базе системы «112».