Анонимно в Казани: о деградации и сотрудниках ДПС, которые тоже нарушают правила

В рамках этой рубрики портал ProKazan.ru рассказывает о том, что обсуждают жители города в Сети

О сотрудниках ДПС, которые тоже нарушают

- Недавно ехал и увидел машину ДПС, которая ехала без включенных дневных ходовых огней, габаритов и ближнего света фар. Если сфотографировать и отправить в народный контроль, прокатит?

О домогательствах в общественном транспорте

- Что за гады такие живут в нашем городе? Я в шоке! Ехала в автобусе и вдруг чувствую чью-то руку на моей пятой точке. Оглядываюсь, а там мужик смотрит на меня и улыбается, противная рожа. Я конечно орать не стала на весь автобус, постеснялась. Зато этот гад начал орать, что я ему в карман залезла... Я чуть не упала от такой наглости! Весь салон на меня смотрит, а я от неожиданности сказать ничего не могу. Пулей выскочила на следующей остановке. Объясните мне, для чего так гадски поступать?

Об отношениях

- Сейчас меня обругают многие. Да, я развелся с женой и оставил с ней двоих детей. Алименты плачу, детей не бросаю. Причина, да просто, из 55 кг превратилось 87кг. Я как был, так и остался в своей так сказать форме. Я ей говорил, абонемент фитнес или дома занимайся, на диету пп, так начинались скандалы что я её больше не люблю, она мне не нужна. Я держался долго, с учетом что секса не было у нас и на сторону не ходил, руками справлялся. Просто устал, от постоянных наездов с её стороны что супружеский долг не исполняю, но мне противно, простите, но есть свои рамки. Так уже прошло пол года, она не изменилась, за то все и рассказала что я ей изменял, что оскорблял, унижал и так далее. Да, время чтоб заниматься собой у неё было, но лени так же достаточно.

О стремлении к лучшей жизни

- Не понимаю мужчин, которые ни к чему не стремятся. Работают, получают 15-20 тысяч в месяц, им хватает и они рады... Пришли с работы, выпили пива с друзьями и счастливы. А потом говорят, что девушкам нужны только деньги... Не деньги нужны девушкам, а стабильность! Нужны целеустремленные парни/мужчины... Если ты не хочешь развиваться, почему девушка рядом с тобой должна деградировать? Конечно, в последнее время и "продажных" девушек много, но все же, мужчина должен стремиться к большему, а не довольствоваться теми мелочами, которые есть.