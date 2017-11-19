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Анонимно в Казани: о деградации и сотрудниках ДПС, которые тоже нарушают правила

Анонимно в Казани: о деградации и сотрудниках ДПС, которые тоже нарушают правила
16+
Фото: Pixabay
В рамках этой рубрики портал ProKazan.ru рассказывает о том, что обсуждают жители города в Сети

О сотрудниках ДПС, которые тоже нарушают

- Недавно ехал и увидел машину ДПС, которая ехала без включенных дневных ходовых огней, габаритов и ближнего света фар. Если сфотографировать и отправить в народный контроль, прокатит?

О домогательствах в общественном транспорте

- Что за гады такие живут в нашем городе? Я в шоке! Ехала в автобусе и вдруг чувствую чью-то руку на моей пятой точке. Оглядываюсь, а там мужик смотрит на меня и улыбается, противная рожа. Я конечно орать не стала на весь автобус, постеснялась. Зато этот гад начал орать, что я ему в карман залезла... Я чуть не упала от такой наглости! Весь салон на меня смотрит, а я от неожиданности сказать ничего не могу. Пулей выскочила на следующей остановке. Объясните мне, для чего так гадски поступать? 

Об отношениях

- Сейчас меня обругают многие. Да, я развелся с женой и оставил с ней двоих детей. Алименты плачу, детей не бросаю. Причина, да просто, из 55 кг превратилось 87кг. Я как был, так и остался в своей так сказать форме. Я ей говорил, абонемент фитнес или дома занимайся, на диету пп, так начинались скандалы что я её больше не люблю, она мне не нужна. Я держался долго, с учетом что секса не было у нас и на сторону не ходил, руками справлялся. Просто устал, от постоянных наездов с её стороны что супружеский долг не исполняю, но мне противно, простите, но есть свои рамки. Так уже прошло пол года, она не изменилась, за то все и рассказала что я ей изменял, что оскорблял, унижал и так далее. Да, время чтоб заниматься собой у неё было, но лени так же достаточно.

О стремлении к лучшей жизни

- Не понимаю мужчин, которые ни к чему не стремятся. Работают, получают 15-20 тысяч в месяц, им хватает и они рады... Пришли с работы, выпили пива с друзьями и счастливы. А потом говорят, что девушкам нужны только деньги... Не деньги нужны девушкам, а стабильность! Нужны целеустремленные парни/мужчины... Если ты не хочешь развиваться, почему девушка рядом с тобой должна деградировать? Конечно, в последнее время и "продажных" девушек много, но все же, мужчина должен стремиться к большему, а не довольствоваться теми мелочами, которые есть. 

ProKazan.ru, 20.11.2017, 20:00
Тэги: Анонимно в Казани
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Комментарии

Горожанин20 ноября 2017, 20:11
Чего? Дневники путешественника во времени? Ну, давай вернись в прошлое, сфотографируй, посмотрим прокатит или нет.
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Горожанин20 ноября 2017, 20:13
В ответ на комментарий пользователя
Чего? Дневники путешественника во времени? Ну, давай вернись в прошлое, сфотографируй, посмотрим прокатит или нет.
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А потом уже пройдемся по народному контролю.
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Горожанин20 ноября 2017, 20:16
В ответ на комментарий пользователя
Чего? Дневники путешественника во времени? Ну, давай вернись в прошлое, сфотографируй, посмотрим прокатит или нет.
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Весь салон на меня смотрит. Ощутили себя в реальных соцсетях?
0
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Горожанин20 ноября 2017, 20:18
В ответ на комментарий пользователя
Весь салон на меня смотрит. Ощутили себя в реальных соцсетях?
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Нормальная баба как зазвендонила бы оплеуху, а этой походу давно никто 5ю точку не щупал.
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Горожанин20 ноября 2017, 20:24
Ну, 87 кг, это еще не центнер, с 55 кг на 87 скакнуть, мне даже в лучшие годы, когда я 250кг на становую тягу тянул, такое не удавалось. Баба написала, изначально толстая, щупает атмосферу.
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Горожанин20 ноября 2017, 20:30
Я с бабой, которой типа 20-50 тыс достаточно вообще разговаривать не буду, не надо с меня обувь снимать, она дороже.
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ага20 ноября 2017, 20:39
В ответ на комментарий пользователя
Я с бабой, которой типа 20-50 тыс достаточно вообще разговаривать не буду, не надо с меня обувь снимать, она дороже.
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Поэтому ты спишь в обуви, купленной за 70000 (в мохнатые 90-ые)?
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Горожанин20 ноября 2017, 20:45
В ответ на комментарий пользователя
Поэтому ты спишь в обуви, купленной за 70000 (в мохнатые 90-ые)?
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Я в обуви вообще не хожу, только исключительно в присутствии королевы Англии, и госпожи Потехиной, в прочих случаях я предпочитаю свободу.
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Горожанин20 ноября 2017, 20:54
Зачем вообще нужна жена, если руками справляешься?!
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Горожанин20 ноября 2017, 21:01
В ответ на комментарий пользователя
Зачем вообще нужна жена, если руками справляешься?!
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Ну как тебе сказать, все же у полов взгляды отличаются. Секас, секасом, но когда с тобой рядом человек, который может совершенно иначе посмотреть на проблему, есть она или ее нет, интереснее.
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Горожанин20 ноября 2017, 21:05
В ответ на комментарий пользователя
Ну как тебе сказать, все же у полов взгляды отличаются. Секас, секасом, но когда с тобой рядом человек, который может совершенно иначе посмотреть на проблему, есть она или ее нет, интереснее.
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Вот даже твой друг, который занят несколько другой проблемой, приходит и говорит, че паришься, сделай так, будет то же самое, никто не поймет разницы, то что там в рекламах инета написано одно, как это работает другое.
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