Главный судебный пристав Татарстана покинет свой пост

У главы ведомства 4 декабря истекает пятилетний контракт

Главный судебный пристав Татарстана Радик Ильясов до конца года покинет свой пост, пишет «Бизнес Онлайн».

Отмечается, что у главы ведомства 4 декабря истекает пятилетний контракт. Однако, предполагается, что Ильясов может занять аналогичную должность в другом регионе.

Напомним, ранее появились слухи о том, что Ильясов может выйти на пенсию или перейти на аналогичную должность на Алтай. При этом называлось имя нового руководителя ведомства. Им может стать Игорь Корсаков, который ныне занимает пост главного судебного пристава по Нижегородской области.

Отметим, что Радик Ильясов занимает должность главного судебного пристава РТ с 2012 года.