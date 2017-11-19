В Казани возбудили уголовное дело из-за белого вещества, найденного в Кировском районе

В Кировском районе Казани было найдено свыше 100 кв. метров почвы с опасным белым кристаллическим веществом, по данному факту было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Минэкологии РТ.

- Анализ отобранных проб показал, что указанное вещество представляет собой оксид алюминия - вещество, создающее угрозу причинения вреда здоровью человека и окружающей среде, - отметили экологи.

Следственный комитет возбудил дело по статье "Производство запрещенных видов опасных отходов, транспортировка, хранение, захоронение, использование или иное обращение радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде", выясняется источник опасного вещества.