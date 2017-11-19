В Татарстане не нашли жирных военных

Для Татарстана указание министра обороны России Сергея Шойгу, который поручил проверить военных, страдающих ожирением III и IV степеней, неактуально, об этом рассказал начальник отдела военного комиссариата РТ Дмитрий Гурылев, передает "Татар Информ".

Указания министра обороны было разослано по воинским частям в ноябре, согласно нему, до 20 ноября подразделения обязаны предоставить в отдел кадров списки военнослужащих, страдающих ожирением III и IV степеней. Их ждет военно-врачебная комиссия. Признанные непригодными к службе будут уволены, остальные – переведены в нестроевые части.

- Для республики это указание не актуально потому, что кроме Танкового училища у нас практически нет воинских частей, – сообщил Гурылев.

При этом офицеров, постоянно несущих службу в Татарстане, немного, а страдающие ожирением призывники и слишком полные претенденты на контрактную службу исключаются из списков еще на этапе медицинского обследования.

Согласно расписанию болезней, граждане, имеющие четвертую степень ожирения, полностью освобождаются от призыва и воинской обязанности. Имеющие третью степень в случае безуспешного лечения зачисляются в запас, но могут служить по контракту.