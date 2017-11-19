Пострадавшая в крупном ДТП в Марий Эл девочка, которую доставили в Казань, очнулась

Пострадавшая в крупном ДТП в Марий Эл 14-летняя девочка пришла в сознание, сообщил главный врач ДРКБ Рафаэль Шавалиев.

- Девочка находится в стабильно состоянии. Мы ее перевели на самостоятельное дыхание. Надеемся, что получится активизировать все функции, которые пострадали в результате аварии, - сказал Шавалиев, передает «Татар-информ».

На следующий день после аварии девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу.

А чуть позже в СМИ появилась информация о том, что появились сайты, где собирают деньги якобы для пострадавшей в крупном ДТП 14-летней девочки.

- Мошенники решили воспользоваться ситуацией, связанной с состоянием 14-летней девочки. Создали несколько сайтов и начали сбор денег. Девочка ни в чем не нуждается, это обман, - сообщили власти Марий Эл.

Напомним, ДТП произошло 16 ноября на 64 км автодороги "Йошкар-Ола – Козьмодемьянск". По данным МВД по Марий Эл, столкнулись пассажирский микроавтобус "Мерседес" и лесовоз "КАМАЗ", в результате ДТП погибли 15 человек: водитель и пассажиры автобуса.