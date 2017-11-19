Порка ремнем в кадетской школе: прокуратура РТ настаивает на дальнейшей проверке

Полиция не уложилась в сроки проверки и отказала в возбуждении уголовного дела. Прокуратура не согласна

Полиция завершила проверку в Икшурминской кадетской школе-интернат в Сабинском районе Татарстана. Напомним, что месяц назад ученица заявила о побоях со стороны завуча. По словам девочки, завуч по воспитательной работе за бранные слова отвела школьницу в пустой класс, сняла ремень и побила им 13-летнего ребенка.

После публикации в СМИ прокурор РТ Илдус Нафиков поручил провести проверку в школе. При подтверждении фактов, педагогу грозит уголовное наказание. Дознаватели в полиции не уложились в срок проверки 30 дней и отказали в возбуждении уголовного дела. Об этом ProKazan.ru рассказал пресс-секретарь прокуратуры РТ Руслан Галиев.

- Первоначальное медосвидетельствование было проведено в Казани по постановлению высокогорского дознавателя, по месту жительства заявителей - и телесные повреждения не были обнаружены, - рассказал Руслан Галиев. - Потом материал передали в Сабы, по месту происшествия), тут назначено повторное медосвидетельствование - были обнаружены телесные повреждения. Из-за противоречивых результатов назначено повторное медосвидетельтвование в Казани. Оно не завершено, но срок проверки истек, поэтому дознаватель вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Прокуратура РТ не согласилась с таким решением и отменила решение ОМВД России по Сабинскому району республики. Материалы вернули в отдел дознания. Поверка продолжается, завуч по воспитательной работе восстановлена в должности.