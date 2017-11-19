Госжилфонд РТ через суд потребовал 208 млн рублей с ПСО «Казань»

Госжилфонд при президенте РТ подал иск в Арбитражный суд РТ с требованием взыскать с ПСО «Казань» 207,9 млн рублей, иск был подан еще 15 ноября, зарегистрирован 17 ноября и сейчас рассматривается в первой инстанции. Об этом сообщается на сайте суда.

Суть иска не раскрывается.

Ранее глава Госжилфонда Талгат Абдуллин в интервью "Реальному времени" заявил, что в случае, если ПСО "Казань" не отчитается перед фондом за полученные средства для строительства домов "Салават купере" в размере 300 млн рублей, то возможны арбитражные разбирательства и введение ограничения сотрудничества.

Ранее ПСО "Казань" были перечислены последние 250 млн рублей за "Салават Купере". "Больше я ему денег за эти объекты не должен. Он получил деньги сполна. Вот теперь мы посмотрим за состоянием его совести. Не потому что хотим плохо. Там, где надо помочь, помогаем. Стройка — такая вещь, при которой люди не должны ссориться. Надо не санкции искать, а приманку, чтобы приблизить диалог. Надо стать добрее. Руганью не получится", - отметил Абдуллин.