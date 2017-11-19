Экс-мэр Архангельска откроет в Казани семейный парк за 80 млн рублей

Экс-мэр Архангельска Александр Донской хочет открыть в Казани семейный парк активного отдыха под названием Tiki&Viki, пишет «Реальное время».

Сообщается, что бизнесмен уже арендовал 2 тыс кв м в ТЦ «Республика», а также ведет переговоры об открытии таких же площадок в «Тандеме» и «Парк Хаусе». Стоимость проекта оценивается в 80 млн рублей.

Открытие запланировано на 22 февраля 2018 года.

Отметим, что у Донского уже есть сеть популярных аттракционов, которые расположены на улице Баумана: «Музей иллюзий», «Дом вверх дном», «Зеркальный лабиринт».

Также он на месте бывшего офиса Татфондбанка открыл музей «Веришь или нет». В музее представлены экспонаты, которые организаторы собирали на протяжении 17 лет в 80 странах мира.