Обзор тендеров: платная парковка у Чеховского рынка и уборка туалетов за 15 миллионов

Портал ProKazan.ru изучил сайт госзакупок и выбрал самые интересные тендеры недели

На содержание туалетов потратят 15 миллионов рублей

Содержание 24 модульных туалетов, расположенных в парках и на улицах Казани, обойдутся городскому бюджету в 15 миллионов рублей.

Исполнитель по госконтракту обязан будет с 1 января до 30 сентября 2018 года регулярно проводить санобработку помещений, обеспечивать туалетной бумагой и другими предметами гигиены, бороться с последствиями вандализма и многое другое.

Что касается оставшихся трех месяцев, то, как показывает практика, тендер по ним будет объявлен позже. В итоге, за год на содержание туалетов потратят около 20 миллионов.

В Казани построят еще три спортплощадки

В этом году к новогодним праздникам в Казани построят три новые универсальные спортплощадки. Они появятся по адресам ул. Даурская, 27а, ул. Ломжинская, 15 и ул. Дружбы, 1.

На каждой площадке оборудуют игровые зоны для мини-футбола, уголок с детскими аттракционами, а также установят тренажеры для воркаута. Работы обойдутся городскому бюджету в 7,7 миллионов рублей. Выделенных денег хватит также на установку уличных фонарей и благоустройство прилегающей территории.

Паркоматы за 4,2 млн рублей разместят у Чеховского рынка

Комитет по транспорту Исполкома Казани разместил тендер на поставку паркоматов. Похоже, что количество платных парковок в городе увеличится.

Согласно документам, приложенным к госзаказу, всего планируется приобрести 6 паркоматов по 700 тысяч рублей каждый.