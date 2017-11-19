Сергей Безруков рассказал Путину о плачущих актерах театра в Челнах

Известный российский актер театра и кино Сергей Безруков в ходе совещания по вопросам поиска, поддержки и профессиональной подготовки талантливой молодежи в сфере искусства рассказал президенту России Владимиру Путину о проблемах актеров детских театров на примере театра кукол в Набережных Челнах.

- Я тут встречался в Набережных Челнах, там кукольный театр, который находится где‑то, в каком‑то здании, на каком‑то этаже. И женщина плакала, руководительница, говорила: «А как вот мне? Молодые артисты, которые даже не хотят сюда ехать, они там закончили, они пытаются устроиться. Они сюда ехать не хотят, потому что им надо устраиваться, им нужны квартиры». Конечно, это должны разбираться власти, должны уделять внимание, чтобы дать хорошую ипотеку, - сказал Безруков.

Также актер добавил, что необходимо поднимать престиж детских театров.

- Как им выжить, когда артист получает 15 тысяч рублей? Господа, надо поднимать престиж, - сказал Безруков. - Этим должны заниматься не только региональные власти, но также не должен быть заморожен проект поддержки детских театров, в рамках которого выделяется 220 млн рублей.

В свою очередь Путин поручил министру культуры РФ Владимиру Мединскому подготовить дня него отдельный документ о проблемах детских театров.