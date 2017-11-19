Усердные тренировки – трамплин для новых побед

Воспитанники Республиканской специальной общеобразовательной школы им.Галлямова приступили к тренировкам по футболу, организованным футбольной школой «Юниор» в партнерстве с компанией «МегаФон»

Тренировочный курс для 20 мальчишек стал призом за 2 место в XII Всероссийских соревнованиях по футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя», прошедших в мае в г.Сочи.

«Нам немного не хватило сил, чтобы вырвать победу на сочинском футбольном поле. Конечно, мы расстроились и не сразу поняли, что, заняв второе место, выиграли возможность стать сильнее для себя и своих младших товарищей, чтобы на соревнованиях 2018 года показать класс, - вспоминает Кирилл Ершов, капитан команды «Надежда».

Ребята будут тренироваться в течение всего учебного года дважды в неделю. Постоянным наставником юных футболистов на этот период станет бывший нападающий ФК «Зенит», ныне тренер футбольной школы «Юниор» Джамшед Акбаров.

«Одним из главных принципов работы нашей школы является то, что дети должны получать удовольствие от занятий футболом. Тогда и прогресс не заставит себя ждать. Рады осознавать, что можем помогать получать радость от игры в футбол мальчишкам из казанской спецшколы. Также, мы уверены, что под руководством такого опытного наставника ребята смогут прогрессировать и уже в следующем году на финальном этапе в Сочи покажут все, чему смогли научиться за год тренировок», - делится Александр Семенцов, генеральный директор сети футбольных школ «Юниор».

Команда «Надежда» Республиканской спецшколы им.Галлямова – одна из сильнейших среди детских домов и школ-интернатов Татарстана. Ежегодно ребята готовятся к соревнованиям и завоевывают призовые места, они дважды становились победителями Поволжского этапа соревнований и представляли Татарстан на Всероссийском турнире МегаФона «Будущее зависит от тебя» в Сочи.

«Уже 12 лет «МегаФон» проводит соревнования «Будущее зависит от тебя». Турнир вышел за пределы нашей страны, став международным и, уверен, впереди у него большое будущее. Мы вместе показываем детям, на что они способны, учим верить в себя и команду. У ребят горят глаза, когда они видят, чего могут достичь, усердно работая. Поэтому год тренировок с профессиональным наставником станет для галлямовцев настоящим трамплином для новых побед», - комментирует Андрей Золотарев, директор компании «МегаФон» в Татарстане.