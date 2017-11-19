Глава Минздрава Татарстана заявил, что прекращает бриться

Он присоединяется к акции "Бородабрь", проходящей в республике

Министр здравоохранения РТ Адель Вафин заявил, что на месяц прекращает бриться, присоединившись к акции "Бородабрь", об этом он написал в своем Instagram.

- В поддержку акции "БОРОДАБРЬ", на месяц забыли о бритве. На следующей неделе иду на консультацию к урологу, сдаю анализ на PSA и прохожу УЗИ предстательной железы. Это важно для сохранения мужского здоровья , ранней диагностики заболеваний мужской половой сферы, - написал чиновник.

Он также сообщил, что в Казани на территории бассейна "Оргсинтез" прошло бесплатное тестирование мужчин на определение уровня ПСА (простатический специфический антиген) в крови в целях ранней диагностики рака предстательной железы.

Очередная акция по тестированию пройдет сегодня, 20 ноября, с 18.00 до 19.00 на территории "Татнефть Арена" (ул. Чистопольская, 42).

Публикация от Adel Vafin (@vafinadel) Ноя 19 2017 в 6:04 PST

Напомним, акция "Бородабрь" стартовала 1 ноября, ее суть заключается в том, что мужчина должен сбрить растительность на лице и выложить в социальные сети фото до и после бритья с хэштегом "бородабрь". Таким образом татарстанцы начинают месяц "с чистого лица" и до 1 декабря заново отращивают растительность.

Всем участникам министерство здравоохранения предоставит возможность бесплатно пройти узи простаты, а самых активных ждет стрижка бороды в барбершопе.