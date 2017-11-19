Метшин попросил убрать машины, мешающие очистке дворов от снега

При этом на сегодняшний день Казани не хватает 700 дворников

Мэр Казани Ильсур Метшин напомнил о необходимости освободить дворы от машин, которые мешают уборке снега, обратившись с просьбой к представителям управляющих компаний. Об этом он заявил сегодня на совещании в мэрии.

- Начинается горячая пора. В оставшееся время до больших снегов прошу еще раз эту работу наладить. Никто не придет к вам во двор и порядок не наведет, - заявил Метшин.

На сегодняшний день Казани не хватает 700 дворников. По словам председателя комитета ЖКХ Искандера Гиниятуллина, традиционно количество таких вакансий увеличивается в преддверии зимы и что понять людей, не желающих чистить снег и колоть лед, он может: работа тяжелая и в ней нет никакой привлекательност. Если в советские времена заманить на работу дворников можно было хотя бы жильем, то сейчас такой возможности нет.

На улицы Казани этой зимой на очистку снега выйдут 3000 дворников и 166 единиц спецтехники. Кроме того предстоит очистить 2000 скатных крыш. К этой работе привлекут специалистов-альпинистов. 80% крыш уже приведены в нормативное состояние – ликвидирован эффект теплого чердака, который способствует образованию наледи.