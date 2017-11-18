В Альметьевске сбежал из дома 5-летний мальчик

В Альметьевске накануне вечером из дома по улице Подлесная сбежал 5-летний мальчик, об этом сообщает "Татар информ".

Сразу после получения сообщения о побеге на место выехали сотрудники МЧС и полиция, они начали поиски. Они 6 часов искали ребенка в районе места его жительства и в лесу, однако в 4.50 мальчик самостоятельно вернулся домой.

Отмечается, что ребенок состоит на учете в психоневрологическом диспансере.