Девушка из Казани, игравшая слона, стала новой участницей «Дома 2»

20-летняя Екатерина Шерстобитова из Казани, игравшая слона на сцене, стала новой участнице проекта "Дом 2", об этом сообщается на сайте передачи.

- Катя заявила, что она натуральная в отличие от других девушек, она лучший повар в Казани. Катя собирается на проекте закормить Черно (одну из участниц проекта - прим.ред.) до такой степени, чтобы та лопнула. Новенькая театрал, выступала на лучшей сцене в Казани и играла слона, - говорится в описании на сайте.

Кстати



"Дом-2" — российское реалити-шоу, выходящее на телеканале ТНТ с 11 мая 2004 года. Ведущие передачи — Ксения Бородина и — с 30 декабря 2008 года — Ольга Бузова.