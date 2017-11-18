СМИ: жители России возмутились из-за «отмены» полигамии среди мусульман в Татарстане

Ранее ДУМ РТ занялся разработкой внутри духовного управления положения, регулирующего вопросы заключения браков

На минувшей неделе многие мусульмане со всей России возмутились из-за того, что ДУМ РТ занялся разработкой внутри духовного управления положения, регулирующего вопросы заключения браков, в частности, вопроса "отсутствие многоженства в татаро-мусульманской семье", об этом сообщает "Бизнес Online".

- Целый ряд интернет-изданий, включая мусульманские сайты, опираясь на эту новость, растиражировали информацию о том, что в числе прочего в этом положении рассматривается "отсутствие многоженства в татаро-мусульманской семье", при том что, согласно Корану, мусульманам разрешается иметь до четырех жен [...] Буквально на следующий день после публикации телефон муфтия Татарстана Камиля Самигуллина раскалился от звонков российских последователей ислама со всей России, особенно из Кавказского региона, недовольных запретом из Казани на разрешенное в священной Книге многоженство. В результате все тексты новостных сообщений были подкорректированы, - говорится в сообщении.

При этом в самом в самом Духовном управлении мусульман заявили о том, что в их новости отсутствовали слова об отсутствии многоженства, говорилось лишь, что на заседании совета улемов "затронули вопрос традиционной у татар-мусульман моногамии", что и было неправильно интерпретировано.

Напомним, минувшим летом на телеканале ТНВ появилась информация о нескольких семьях из Казани, у которых у одного мужа четыре жены. ProKazan.ru узнавал, как живут в Казани гаремы, почему женщины выбирают для себя роль второй жены и возможно ли в таких условиях сохранить институт семьи. Когда мы готовили этот материал, мы искали подобные семьи в Казани. Знакомые мусульмане подтверждали: многоженство в Казани распространено больше, чем об этом принято говорить.

В социальной сети есть несколько групп, посвященной многоженству. В самой большой из них числится 5 781 человек. Из них 191 - из Казани. Однако такие семьи не стремятся рассказать о своем быте, объясняя, что это - дело личное.