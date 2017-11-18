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СМИ: жители России возмутились из-за «отмены» полигамии среди мусульман в Татарстане

СМИ: жители России возмутились из-за "отмены" полигамии среди мусульман в Татарстане
16+
Фото: dumrt.ru
Ранее ДУМ РТ занялся разработкой внутри духовного управления положения, регулирующего вопросы заключения браков

На минувшей неделе многие мусульмане со всей России возмутились из-за того, что ДУМ РТ занялся разработкой внутри духовного управления положения, регулирующего вопросы заключения браков, в частности, вопроса "отсутствие многоженства в татаро-мусульманской семье", об этом сообщает "Бизнес Online".

- Целый ряд интернет-изданий, включая мусульманские сайты, опираясь на эту новость, растиражировали информацию о том, что в числе прочего в этом положении рассматривается "отсутствие многоженства в татаро-мусульманской семье", при том что, согласно Корану, мусульманам разрешается иметь до четырех жен [...] Буквально на следующий день после публикации телефон муфтия Татарстана Камиля Самигуллина раскалился от звонков российских последователей ислама со всей России, особенно из Кавказского региона, недовольных запретом из Казани на разрешенное в священной Книге многоженство. В результате все тексты новостных сообщений были подкорректированы, - говорится в сообщении.

При этом в самом в самом Духовном управлении мусульман заявили о том, что в их новости отсутствовали слова об отсутствии многоженства, говорилось лишь, что на заседании совета улемов "затронули вопрос традиционной у татар-мусульман моногамии", что и было неправильно интерпретировано. 

Напомним, минувшим летом на телеканале ТНВ появилась информация о нескольких семьях из Казани, у которых у одного мужа четыре жены. ProKazan.ru узнавал, как живут в Казани гаремы, почему женщины выбирают для себя роль второй жены и возможно ли в таких условиях сохранить институт семьи. Когда мы готовили этот материал, мы искали подобные семьи в Казани. Знакомые мусульмане подтверждали: многоженство в Казани распространено больше, чем об этом принято говорить.

В социальной сети есть несколько групп, посвященной многоженству. В самой большой из них числится 5 781 человек. Из них 191 - из Казани. Однако такие семьи не стремятся рассказать о своем быте, объясняя, что это - дело личное.

ProKazan.ru, 19.11.2017, 10:31
Тэги: Отношения
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Комментарии

Дмитрий19 ноября 2017, 10:35
Ну вот нормальные нет?
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7
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Горожанин19 ноября 2017, 10:39
В ответ на комментарий пользователя
Ну вот нормальные нет?
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Нормальные это предписано Кораном.Если конечно осилишь не только физически,но и материально:-D
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Горожанин19 ноября 2017, 10:43
ужас на ... какое многоженство?
0
5
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Горожанин19 ноября 2017, 10:46
Женщин очень много , а мужчины : в армии , в тюрьмах . На всех не хватает . ЖЕНЩИНЫ , от отчаяния выходят ,,ЗАМУЖ " за уголовников - убийц ,; за маньяков - на по жизнему ; ......
1
3
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Горожанин19 ноября 2017, 10:51
Россиянам это не грозит- ни денег,ни потенции,остаётся только пить бояру и теребить вялый
3
1
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Горожанин19 ноября 2017, 11:05
У нас светское государство, Российская федерация, законом разрешена только 1 жена, она же имеет определенные юридические имущественные права, все остальное это сожительство. Мужики и так изменяют женам, так почему бы и не содержать своих любовниц:-D и назвать это красиво "гарем". Тем более если Коран разрешает, и есть деньги на все это.
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горожанка19 ноября 2017, 11:05
Вот вам и светское государство! Назад, в будущее! Ура мракобесию! Закатаем женщин в балахоны, превратим их в бессловесных домашних животных, отрастим бороды и предадимся разврату под прикрытием сами знаете чего.
0
5
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Горожанин19 ноября 2017, 11:14
В ответ на комментарий пользователя
Россиянам это не грозит- ни денег,ни потенции,остаётся только пить бояру и теребить вялый
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Может пора уже задуматься и прекратить хлестать бояру? Китайцев уже 1.5 миллиарда скоро.
0
0
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Горожанин19 ноября 2017, 11:42
Как это все бессмысленно.. В Татарстане же прогрессивные люди.. Закройте все эти церкви и мечети, а бездельники пусть идут и займутся реальным делом..
0
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