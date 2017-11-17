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Народы России обратились к Путину включить национальные языки в обязательную программу

Народы России обратились к Путину включить национальные языки в обязательную программу
16+
Фото: скриншот

Народы России обратились к главе государства Владимиру Путину с просьбой включить национальные языки в обязательную школьную программу. Соответствующее письмо было опубликовано в сети, передает idelreal.org.

Так, авторы письма отмечают, что языки народов РФ — это общая ценность, основа естественного российского многообразия, исторически существовавшего со времен формирования российской государственности.

- Исключение национальных языков из системы образования приведет к нарушению процесса передачи и поддержания литературного языка, это также в целом приведет к снижению числа владеющих письменным языком своего народа, что в конечном итоге скажется на уровне культурного творчества и научной деятельности представителей народа, - говорится в тексте письма.

По их мнению, вытеснение национальных языков приведет к диспропорции в представительстве культур и дисбалансу в осуществлении принципа языкового равноправия.

Напомним, ранее стало известно, что позиция Кремля по поводу изучения национальных языков, в том числе татарского, не изменится. Языки должны изучаться добровольно.

Отметим, что дискуссия по поводу добровольности изучения национальных языков началась с того, что президент РФ Владимир Путин заявил, что недопустимо принудительно заставлять человека изучать язык, который для него родным не является.

Все новости по теме можно прочитать по ссылке.

Элина Валеева, 18.11.2017, 17:10
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

Ильдар18 ноября 2017, 17:21
Ну хватит уже, а? Ну как может человек, для которого родной язык - русский, способствовать сохранению и развитию татарского ? Будьте реалистами, выйдя за пределы класса татарского языка, он не будет на нем разговаривать! А изучать, только чтобы чью-то гордость потешить - извините ...
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Согласны с автором?
Горожанин18 ноября 2017, 17:22
Что делать в тех регионах, где 3 и более народности представлены примерно равной численностью? Учить 3, 5, 10 языков?
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мин рус18 ноября 2017, 17:24
В ответ на комментарий пользователя
Что делать в тех регионах, где 3 и более народности представлены примерно равной численностью? Учить 3, 5, 10 языков?
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тэк знэщит, ущить знэщит, ущить знэщит и еще раз ущить знэщит там
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Горожанин18 ноября 2017, 17:25
Хватит _уйней страдать!!! Надо вам-учите скока хотите!!! Задолбали!!! Вам запрещают чтоли???
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2
Согласны с автором?
Горожанин18 ноября 2017, 17:26
В ответ на комментарий пользователя
Ну хватит уже, а? Ну как может человек, для которого родной язык - русский, способствовать сохранению и развитию татарского ? Будьте реалистами, выйдя за пределы класса татарского языка, он не будет на нем разговаривать! А изучать, только чтобы чью-то гордость потешить - извините ...
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а почему татары должны изучать русский? все должно быть честно.
3
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