Народы России обратились к Путину включить национальные языки в обязательную программу

Народы России обратились к главе государства Владимиру Путину с просьбой включить национальные языки в обязательную школьную программу. Соответствующее письмо было опубликовано в сети, передает idelreal.org.

Так, авторы письма отмечают, что языки народов РФ — это общая ценность, основа естественного российского многообразия, исторически существовавшего со времен формирования российской государственности.

- Исключение национальных языков из системы образования приведет к нарушению процесса передачи и поддержания литературного языка, это также в целом приведет к снижению числа владеющих письменным языком своего народа, что в конечном итоге скажется на уровне культурного творчества и научной деятельности представителей народа, - говорится в тексте письма.

По их мнению, вытеснение национальных языков приведет к диспропорции в представительстве культур и дисбалансу в осуществлении принципа языкового равноправия.

Напомним, ранее стало известно, что позиция Кремля по поводу изучения национальных языков, в том числе татарского, не изменится. Языки должны изучаться добровольно.

Отметим, что дискуссия по поводу добровольности изучения национальных языков началась с того, что президент РФ Владимир Путин заявил, что недопустимо принудительно заставлять человека изучать язык, который для него родным не является.

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