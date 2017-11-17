Девушки из Казани претендуют на титул Miss Model of the World – 2017

Девушки из Казани Ангелина Чмель и Зульфия Шарафеева принимают участие в 29-м международном конкурсе красоты Miss Model of the World – 2017, который проходит в провинции Гуандун на юге Китайской Народной республики.

В конкурсе принимают участие девушки из 60 стран мира. Воспитанница агентства Union models Ангелина Чмель представляет на конкурсе Республику Татарстан, а Зульфия Шарафеева — Россию, передает «Татар-информ».

Кто получит призовые места, станет известно 25 ноября.

Напомним, ранее 22-летняя Зульфия Шарафеева завоевала титул «Мисс Татарстан».

Зульфия Шарафеева

Ангелина Чмель

Ангелт