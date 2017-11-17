Миллиардер Усманов, ставший почетным жителем Казани, хочет купить бельгийский ФК

Миллиардер Алишер Усманов, ставший почетным гражданином Казани, намерен купить бельгийский футбольный клуб «Андерлехт», сообщает местное издание Het Laatste Nieuws.

Сумма потенциальной сделки оценивается в 80 млн евро.

- На покупку также претендуют бельгийские предприниматели Пол Гейзенс и Воутер Вандерхауте. Представители клуба уже провели переговоры с обеими сторонами и намерены в ближайшее время объявить о своем решении, - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Кстати, Усманов уже владеет 30,04% акций английского футбольного клуба «Арсенал».

Отметим, что клуб «Андерлехт» был основан в 1908 году и является самой титулованной командой в Бельгии.

Напомним, миллиардер Алишер Усманов летом этого года официально получил статус почетного гражданина Казани. Усманов вложил в строительство Болгарской академии более 200 млн рублей.