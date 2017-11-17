Наверх
В Татарстане могут вернуть прямые выборы мэров
15:22, сегодня
Миллиардер Усманов, ставший почетным жителем Казани, хочет купить бельгийский ФК
14:25, сегодня4
В Марий Эл рассказали о мошенниках, собирающих деньги для доставленной в Казань девочки
13:47, сегодня2
Призывник из Казани, выпавший из поезда в Чите, стал инвалидом: следователи закрыли дело
12:59, сегодня6
Как приобрести квартиру от компании «Унистрой» в беспроцентную рассрочку
У жителя Казани приставы за долг в 5 тыс рублей сняли колеса с внедорожника
11:47, сегодня29
Реклама
Президент РТ предложил китайской компании Huawei открыть центр разработок в Иннополисе
10:59, сегодня27
Компания ПСО «Казань» достроит стадион в Самаре не раньше, чем за 2 месяца до ЧМ-2018
10:13, сегодня20
«Пятёрочка» будет регулярно пополнять «банк еды» для малоимущих «продуктами на миллион»
В Зеленодольске сгорел дом, в котором жила молодая семейная пара
09:26, сегодня5
В конце декабря из Казани открывается новый рейс в ОАЭ
09:01, сегодня4
Сегодня в Казани ожидается небольшой снег и +2 градуса
07:01, сегодня
"Ак Барс" не забросил ЦСКА ни одной шайбы и проиграл
21:54, 17.11.20178
Авиакомпании повысили цены на билеты в города ЧМ‐2018, включая Казань, на 40 процентов
19:08, 17.11.201714
Налоги на доллары и зарплата матерям: в Казань приехали 6 кандидатов в президенты России
18:47, 17.11.201792
В Казани родители назвали детей Эрмина и Хаят
18:19, 17.11.201714
Пострадавшую девочку в ДТП с 15 погибшими в Марий Эл привезут на вертолете в Казань
17:46, 17.11.20177
В Казани кондуктор троллейбуса напала на автобус: это попало на видео
17:19, 17.11.201730
Завтра в Казани воздух прогреется до 2 градусов
16:41, 17.11.20171
На ремонт самой "убитой" дороги Казани нужно еще 300 млн рублей
16:25, 17.11.201736
В Татарстане ребенку в магазине упавшим шкафом сломало позвоночник
16:25, 17.11.201717
Не просто квадратные метры, а новый стиль жизни
15:59, 17.11.20179
В Татарстане осудили женщину, купившую за 10 тыс рублей девушку-подростка в проститутки
15:52, 17.11.201729
Полиция Казани задержала лидера группировки «Новотатарская» по подозрению в вымогательстве
15:47, 17.11.201758
Видео с девочкой, плачущей из-за татарского в школе, набрало десятки тысяч просмотров
15:10, 17.11.2017216
Дело о проституции: арестован еще один сотрудник челнинского ОБОП
14:47, 17.11.201712
В Челнах девушка попыталась убить мать из-за голосов в голове
14:30, 17.11.201714
Фишман опубликовала видео о том, как прошло заполнение водой Лебяжьих озер
14:12, 17.11.201722
20 лет до пенсии и 200 тысяч рублей на счете – как увеличить свой доход на старость
14:07, 17.11.201711
В Челнах таксист насмерть сбил пешехода и уехал
13:58, 17.11.20177
В Татарстане студентам предложили писать позитивные посты в соцсетях
13:30, 17.11.201724
Россия и Казахстан согласовали маршрут ВСМ «Евразия», который пройдет через Казань
13:11, 17.11.201712
Эксперты составили интерактивную карту самых опасных стран для туристов
12:59, 17.11.201713
Фонд поддержки вкладчиков Татфондбанка начал выплачивать деньги за 2 года до срока
12:19, 17.11.201711
Власти Татарстана выбрали новое место для выращивания снежных барсов
12:10, 17.11.201718
В Казани почтили память 50 жертв крушения самолета в 2013 году
11:57, 17.11.201741
Певец Дима Билан снял альтернативный клип на песню «Татарин» челнинки
11:24, 17.11.20177
В Казани следователь, протащивший инспектора, обвинил сотрудников ГИБДД в сломанном носе
11:11, 17.11.201741
Стали известные еще 4 случая пыток в полиции Нижнекамска: СКР проверит информацию
10:57, 17.11.201711
В Татарстане за долги арестовали 81 тонну пшеницы
10:21, 17.11.201714
Суд завершил банкротство авиакомпании «Татарстан»
09:59, 17.11.20172
Годовщина авиакатастрофы в Казани: пассажиры перед смертью писали родным о любви
09:42, 17.11.20174
Новым заместителем министра информатизации и связи РТ назначен Азат Мугинов
09:25, 17.11.201717
СМИ: правительство РФ обяжет интернет-магазины принимать оплату картами
08:59, 17.11.20175
В соседней республике Марий Эл на трассе столкнулись автобус и лесовоз: 15 человек погибли
08:34, 17.11.201726
Минниханов улетел в Китай
08:10, 17.11.201735
Сегодня в Казани ожидается +1 градус
06:16, 17.11.2017
В Казани собрали 5 тонн использованных батареек
19:52, 16.11.201721
В Татарстане лучшим студентам-добровольцам подарят свыше 70 пистолетов
19:11, 16.11.201743
ФСБ займется проверкой благоустройства набережных в Татарстане
18:59, 16.11.201739
Участковые из РТ раскрыли 5000 преступлений, в том числе изнасилование в гостинице «Кварт»
17:45, 16.11.201718
В Нижнекамске по делу Ильназа Пиркина арестовали главу отдела по борьбе с оргпреступностью
17:22, 16.11.201720
В Казани снесут 18 незаконных торговых павильонов
16:59, 16.11.201718
Сборная России стала худшей в рейтинге всех команд — участниц ЧМ-2018
16:58, 16.11.201719
В Казани прокуратура предупредила владельца первого криптомата по обмену биткоинов
16:45, 16.11.201711
В Казани до Нового года продлили ограничение движения по улице Декабристов
16:30, 16.11.201712
Журналист Максим Шевченко: хоть один русский, изучая татарский, перестал быть русским?
16:18, 16.11.2017117
Завтра в Казани ожидается небольшой снег
15:45, 16.11.2017
В Казани водитель такси снес забор, пытаясь уйти от погони ГИБДД
15:25, 16.11.201720
В Казани на модернизацию авиационного завода планируют потратить 40 млрд рублей
15:16, 16.11.201721
Мужчина, которого дочь оставила жить в машине под Казанью: неожиданный поворот истории
14:45, 16.11.201729
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Миллиардер Усманов, ставший почетным жителем Казани, хочет купить бельгийский ФК

Миллиардер Усманов, ставший почетным жителем Казани, хочет купить бельгийский ФК
16+
Фото: скриншот видео

Миллиардер Алишер Усманов, ставший почетным гражданином Казани, намерен купить бельгийский футбольный клуб «Андерлехт», сообщает местное издание Het Laatste Nieuws.

Сумма потенциальной сделки оценивается в 80 млн евро.

- На покупку также претендуют бельгийские предприниматели Пол Гейзенс и Воутер Вандерхауте. Представители клуба уже провели переговоры с обеими сторонами и намерены в ближайшее время объявить о своем решении, - говорится в сообщении, передает ТАСС. 

Кстати, Усманов уже владеет 30,04% акций английского футбольного клуба «Арсенал».

Отметим, что клуб «Андерлехт» был основан в 1908 году и является самой титулованной командой в Бельгии.

Напомним, миллиардер Алишер Усманов летом этого года официально получил статус почетного гражданина Казани. Усманов вложил в строительство Болгарской академии более 200 млн рублей.

 

Люция Кашапова, 18.11.2017, 14:25
Тэги: Бизнес
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

55518 ноября 2017, 14:48
И что??? Один грабит всю страну, а другие миллионы нищенствуют и всё это безнаказанно.
Лучший комментарий
0
10
Согласны с автором?
Стас18 ноября 2017, 14:55
Купи Рубин! От него все равно толку нет или родня бабая не отдаёт?
1
6
Согласны с автором?
Дмитрий18 ноября 2017, 15:17
Почетный гражданин , это позор !! Этот падонок и негодяй усманов может быть только почетным заключенным где нибудь на севере или лучше почетным покойником в какой нибудь помойной яме с такими же ублюдками как он сам !!!
1
5
Согласны с автором?
Горожанин18 ноября 2017, 15:53
Вот и вся правда 200 лям. Засунул и почётный гр Казани Будим знать ставку
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Довольны ли вы качеством еды в школьных столовых?

До окончания голосования осталось:
Да, я (мои дети) питаюсь(тся), все довольныНет, сомневаюсь в качестве питанияМеня это не касается
Голосов: 14
Голосовать
Голосов: 54
Голосовать
Голосов: 13
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 911 22 52,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru