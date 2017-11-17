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Призывник из Казани, выпавший из поезда в Чите, стал инвалидом: следователи закрыли дело

Призывник из Казани, выпавший из поезда в Чите, стал инвалидом: следователи закрыли дело
16+
Фото: "Вечерняя Казань"
Однако родственники пострадавшего парня намерены добиваться возобновления расследования уголовного дела

19-летний призывник из Казани Артем Иванов, который выпал из поезда в Чите, стал инвалидом. А уголовное дело, возбужденное после ЧП по статье 10 УК РФ «Доведение до самоубийства», было прекращено «за отсутствием события преступления», пишет «Вечерняя Казань».

Как рассказывает мать пострадавшего парня, ей сообщили, что Артем спрыгнул с поезда и находится в реанимации военного госпиталя. Но, когда парень пришел в себя, он рассказал следователю, что стал жертвой насилия.

- Я считаю, что его сбросили с поезда из-за какого-то конфликта, - рассказывает мать Артема Иванова Наталья Перескокова.

В результате падения парень получил черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга и кровоизлиянием, переломы позвоночника, трех ребер и другие травмы шеи, груди и конечностей.

- Артем рассказал, что у него был конфликт с призывником из Татарстана. Они вместе ходили в вагон-ресторан за супом, несли термосы, и Артем, проходя через вагоны - они ведь качаются, потерял равновесие, расставил ноги, чтобы не упасть, а этот мальчик запнулся о его ногу, пролил суп и разозлился. Тот мальчишка накинулся на него, повалил на пол. Артем ему объяснил, что все произошло случайно, и на этом вроде бы все закончилось, но, видимо, тот затаил что-то, - сказала Перескокова.

Однако в ходе следствия все допрошенные новобранцы заявили, что «неуставные отношения к Иванову не применялись».

Таким образом, в постановлении следователя военного СО СКР по Читинскому гарнизону о прекращении уголовного дела говорится, что «к показаниям Иванова в части применения к нему насилия в период следования в поезде следует относиться критически... т.к. у него на тот период имелось временное психическое отклонение».

В настоящее время родственники пострадавшего парня намерены добиваться возобновления расследования уголовного дела.

Напомним, парень пошел в армию добровольно, 30 мая со сборного пункта в Татарстане его отправили на поезде в Уссурийск, а 5 июня домой к его матери пришли сотрудники военкомата и сообщили, что ее сын 4 июня выпрыгнул с поезда и сейчас находится в больнице в реанимации. 

Элина Валеева, 18.11.2017, 12:59
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Уху евший18 ноября 2017, 13:25
Какое психическое отклонение.... Бухие были вот вагон и качало B-|
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Горожанин18 ноября 2017, 13:45
Вот так работает следственный комитет, закрывают дела, а не выявляет виновных!
0
4
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"""18 ноября 2017, 13:51
"Так любому человеку можно бирку-временное псих.отклонение-и нет уголовного дела!" Зачем в армию брали с псих отклонением, проявляющиеся ВРЕМЕННО???? после происшествия -сразу точный диагноз, а что вызвало такое ОТКЛОНЕНИЕ???
0
3
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Горожанин18 ноября 2017, 13:54
Ладно еще жив остался с такими серьезными травмами.
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2
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