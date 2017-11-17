Президент РТ предложил китайской компании Huawei открыть центр разработок в Иннополисе

Минниханов посетил офис компании, где и состоялась презентация центра современных технологий

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил руководству китайской компании Huawei открыть центр разработок в Иннополисе и академию на базе КФУ, передает пресс-служба главы республики.

Сообщается, Минниханов посетил офис компании, где и состоялась презентация центра современных технологий.

- Татарстан придает большое значение развитию инноваций. Наши индустриальные парки, технопарки и инжиниринговые центры входят в число самых эффективных в России. В республике ведется работа по развитию нано-, биотехнологий, производства композитных материалов, робототехнике. Мы были бы рады взаимодействию с компанией Huawei по ряду вопросов, - отметил Минниханов.

Кстати, компания Huawei — один из мировых лидеров в области разработки инфокоммуникационных решений. Продукты, решения и услуги Huawei используются в 170 странах, обслуживая почти треть населения Земли. В 1997 году компания открыла свой первый офис в России (г.Москва).

Сегодня региональные офисы Huawei расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке. В 2001 году был открыт учебный центр Huawei на базе Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ). За это время было подготовлено более 15 тыс квалифицированных специалистов, работающих в самых разных телекоммуникационных отраслях.