Авиакомпании повысили цены на билеты в города ЧМ‐2018, включая Казань, на 40 процентов

В России выросла цена на авиабилеты в города, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу 2018, как сообщил «Интерфаксу» PR-директор поисковика билетов Aviasales Янис Дзенис, на некоторых направлениях рост цен превысил 40%.

При этом в связи с началом второго этапа продаж билетов на матчи ЧМ вырос спрос на авиабилеты в города, где пройдут эти встречи. Цена билета из Москвы в Петербург на финальный матч выросла на 40%, он стоит 10 370 руб. вместо 6000 руб. Билеты из Екатеринбурга дорожают на 5%, из Сочи - на 14%.

Билет из Москвы в Петербург на полуфинал будет стоить дороже на 41%, из Уфы - на 44%, из Симферополя - на 7%, с 17 000 руб. до 18 000 руб. за рейсы в оба конца.

Цены на перелет из Москвы в Казань в дни перед матчами ЧМ также выше почти на три тысячи рублей — 9 058 рублей против 6 366 в обычные дни.

Похожую ситуацию Aviasales замечал и во время Кубка Конфедераций. Тогда средняя цена билета из Москвы в Петербург перед финалом выросла на 53% до 20 100 руб. и количество запросов на эти билеты увеличилось на 30%.

Напомним, что в Казани четыре игры группового этапа пройдут 16, 20, 24 и 27 июня 2018 года, 30 июня состоится 1/8 финала, а 6 июля — матч в рамках четвертьфинала.