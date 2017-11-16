Пострадавшую девочку в ДТП с 15 погибшими в Марий Эл привезут на вертолете в Казань

В Казань привезут пострадавшую в ДТП с 15 погибшими в Марий Эл 14-летнюю девочку, об этом сообщили в МЧС России.

Девочка нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи, ее доставят в Детскую республиканскую клиническую больницу.

- Вертолет МЧС России, совершающий санитарный рейс, оснащен современным оборудованием и специальным медицинским модулем, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшему во время полета, — сообщили в спасатели.

Напомним, ДТП произошло накануне вечером на 64 км автодороги "Йошкар-Ола – Козьмодемьянск". По данным МВД по Марий Эл, столкнулись пассажирский микроавтобус "Мерседес" и лесовоз "КАМАЗ", в результате ДТП погибли 15 человек: водитель и пассажиры автобуса.

- Есть еще одна особенность, которая привела к такой тяжести последствий, (она) связана с тем, что в транспортное средство были внесены определенные конструктивные изменения, увеличено количество мест… Мы видим, что в ходе трагедии собрались все кресла…, те, которые остались на месте, позволили спасти несколько жизней, — сказал глава Федеральной службы по надзору в сфере транспорта РФ Виктор Басаргин.