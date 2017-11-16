В Татарстане ребенку в магазине упавшим шкафом сломало позвоночник

В Набережных Челнах на 5-летнего мальчика в мебельном магазине «Сэлдом» упал шкаф, сообщает Следственный комитет РТ.

Инцидент произошел в июне этого года.

- Родители мальчика с двумя малолетними детьми пришли покупать детскую кровать. Пока взрослые со старшим ребенком смотрели мебель, младший мальчик отошел от них и на него упал незакрепленный шкаф, - сообщили в Следкоме.

В результате ребенок получил компрессионный перелом позвоночника и иные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Расследование продолжается.