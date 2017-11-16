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В Татарстане осудили женщину, купившую за 10 тыс рублей девушку-подростка в проститутки

В Татарстане осудили женщину, купившую за 10 тыс рублей девушку-подростка в проститутки
16+
Фото: архив ProKazan

В Набережных Челнах осудили 36-летнюю женщину, которая открыла в квартире салон по оказанию секс-услуг и купила за 10 тысяч рублей 16-летнюю девушку из Лениногорска. Об этом сообщает телеканал "Эфир".

Напомним, известно об этом случае стало известно еще весной, "8 января 2013 года мужчина и несколько его знакомых обманули девушку и вывезли ее в Набережные Челны, где продали занимающейся организацией проституции женщине".

При этом у купившей девушку женщины в квартире был салон, за свои услуги она получала 45 процентов от выручки, полученной девушками от клиентов. Салон таким образом работал  почти три года. 

Женщина была признана виновной по статьям «Организация проституции, совершенная с привлечением несовершеннолетних» и «Торговля людьми».

Ее осудили на 1 год  и 9 месяцев колонии общего режима.

Денис Зарипов, 17.11.2017, 15:52
Тэги: Женщины
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Комментарии

Горожанин17 ноября 2017, 16:00
10 тыс?
Лучший комментарий
1
12
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Горожанин17 ноября 2017, 16:04
Пункт 2 должен быть...от 3 лет! Как так [***]
0
2
Согласны с автором?
Горожанин17 ноября 2017, 16:07
Надо ей в зад расколенный прут засунуть!>-(
3
8
Согласны с автором?
Горожанин17 ноября 2017, 16:11
В ответ на комментарий пользователя
Надо ей в зад расколенный прут засунуть!>-(
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А тебе член
6
3
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Горожанин17 ноября 2017, 16:34
А что так можно было?
0
4
Согласны с автором?
ага17 ноября 2017, 16:34
А тому, кто продал, ничего не будет?
0
3
Согласны с автором?
Горожанин17 ноября 2017, 16:40
В ответ на комментарий пользователя
:-D
0
2
Согласны с автором?
Горожанин17 ноября 2017, 16:41
Торговля людьми и такой маленький срок... Очень гуманное у нас правосудие
0
4
Согласны с автором?
Круиз контроль17 ноября 2017, 16:42
В ответ на комментарий пользователя
А что так можно было?
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Прут или член?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин17 ноября 2017, 17:01
В ответ на комментарий пользователя
Торговля людьми и такой маленький срок... Очень гуманное у нас правосудие
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Да проданная сама была не против, думаю, она же огромные бабки получала, раз отдавала всего 45% хозяйке. Тут любому комментатору такие бабки и не снились )))))
0
1
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горожанин17 ноября 2017, 17:06
Вы уж определить что совать будем-член или прут?
0
0
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*****17 ноября 2017, 17:09
Не купила, а приобрела в бессрочную аренду малолетнюю проститутку, такое у содержателей притонов практикуется.
Нашли тут нафиг несчастную рабыню Изауру в цепях. ))
8-*
0
0
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Горожанин17 ноября 2017, 17:17
В ответ на комментарий пользователя
Вы уж определить что совать будем-член или прут?
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Я за член. Мухамедзянов Икрам
0
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