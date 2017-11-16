В Татарстане осудили женщину, купившую за 10 тыс рублей девушку-подростка в проститутки

В Набережных Челнах осудили 36-летнюю женщину, которая открыла в квартире салон по оказанию секс-услуг и купила за 10 тысяч рублей 16-летнюю девушку из Лениногорска. Об этом сообщает телеканал "Эфир".

Напомним, известно об этом случае стало известно еще весной, "8 января 2013 года мужчина и несколько его знакомых обманули девушку и вывезли ее в Набережные Челны, где продали занимающейся организацией проституции женщине".

При этом у купившей девушку женщины в квартире был салон, за свои услуги она получала 45 процентов от выручки, полученной девушками от клиентов. Салон таким образом работал почти три года.

Женщина была признана виновной по статьям «Организация проституции, совершенная с привлечением несовершеннолетних» и «Торговля людьми».

Ее осудили на 1 год и 9 месяцев колонии общего режима.