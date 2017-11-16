Полиция Казани задержала лидера группировки «Новотатарская» по подозрению в вымогательстве

Полиция Казани задержала лидера криминальной группировки «Новотатарская» 32-летнего Андрея Горбачева по прозвищу Горбач и еще шестерых жителей Казани, которые подозреваются в вымогательстве, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Сообщается, что члены ОПГ «Новотатарская» были задержаны еще в августе. Однако, чтобы задержать лидера группировки - шесть раз судимого Горбачева - полицейским пришлось вскрывать дверь его квартиры болгаркой.

- У подозреваемых было изъято травматическое оружие со спиленными номерами, электрошокеры, кастеты, ножи. У одного из задержанных полицейские изъяли более 50 граммов кокаина, расфасованного и приготовленного к сбыту, - сообщили в МВД.

По данным ведомства, подозреваемые заставляли предпринимателей, которые работали на территории Казанского речного порта, ежемесячно платить им за криминальное покровительство. Несогласных запугивали, избивали, повреждали торговое оборудование.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ (вымогательство, 2 эпизода) и статье 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

В МВД РТ полагают, что задержанные причастны еще к ряду преступлений, в связи с этим ведомство просит всех, кто пострадал от действий подозреваемых, сообщить об этом по телефонам: 291-39-31 или 291-20-02.

Напомним, ранее полиция Казани с поличным задержала трех местных жителей, которые вымогали деньги у владельца одной из букмекерских контор города. Все задержанные неоднократно привлекались к уголовной ответственности — 31-летний участник группировки по кличке «Гитлер младший» (сын убитого лидера ОПГ в Москве), судимый за побои, 27-летний «Сафа», судимый за кражу и 22-летний «Орхан», судимый за грабеж.