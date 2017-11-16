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Видео с девочкой, плачущей из-за татарского в школе, набрало десятки тысяч просмотров

Видео с девочкой, плачущей из-за татарского в школе, набрало десятки тысяч просмотров
16+
Фото: скриншот
По словам девочки, она не сможет учить татарский язык, так как его уберут из программы

В Интернете набирает популярность видеоролик со школьницей по имени Юлиана из Татарстана, которая плачет из-за слишком маленького количества уроков по татарскому языку в школах, запись была опубликована радио "Азатлык".

Девочка, которая, по ее словам, учится в 5 классе, недовольна тем, что в школах последние четыре года никто не возмущался из-за татарского языка, а сейчас начали.

- Да, в 4 классе татарского много было. Он каждый день был. Но в 5 классе его и так мало. Всего четыре татарского в неделю, а русского - пять. Они хотят вообще убрать татарский! А вот я, например, хочу. У нас вся русская группа хочет татарский. Татары все: типа зачем? А его просто сейчас хотят убрать! А я не хочу, - заявила плачущая девочка.

По словам девочки, она не сможет учить татарский язык, так как его уберут из программы.

- Им татарский чем-то помешал, хотя они живут в Татарстане, - рассказала девочка.

Видео, опубликванное накануне, набрало свыше 17 тысячи просмотров и около 500 "лайков".

Напомним, ранее стало известно, что позиция Кремля по поводу изучения национальных языков, в том числе татарского, не изменится. Языки должны изучаться добровольно.

Отметим, что дискуссия по поводу добровольности изучения национальных языков началась с того, что президент РФ Владимир Путин заявил, что недопустимо принудительно заставлять человека изучать язык, который для него родным не является.

Н. Вильданов, 17.11.2017, 15:10
Тэги: Дети, Татарский язык
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Комментарии

Горожанин17 ноября 2017, 15:12
да всем насрать
2
20
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Горожанин17 ноября 2017, 15:14
Вот дура
3
24
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Горожанин17 ноября 2017, 15:15
Шизофрения в самом лучшем ее проявлении. Вася Пупкин тоже сидит и плачет. Азатлык и другие задолбали уже всех. Пиарщики хреновы.
2
21
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12817 ноября 2017, 15:16
Задурили ребёнка. Никто ей не мешает татарский изучать
1
18
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Rus_LAN17 ноября 2017, 15:17
Какие же не умные пиарщики у руководства республики. То Панина за денежку попросили высказаться про татарский, то Шевченко, то вот теперь девочку приплели. Отдайте на аутсорс, в нормальное агенство этот вопрос. :-)
0
16
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Иван17 ноября 2017, 15:18
Информационная война идет. Не стоит удивляться таким вот роликам. Если власти перевирают все, передергивают, вы до сих пор не поняли что-ли? Находят среди русских или людей русскоязычных с русскими фамилиями ярых защитников. При том, что добровольная основа сохраняется, а татарам вообще его учить не запрещают. Но власти подают это как запрет на изучение татарами родного языка.
1
19
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шом17 ноября 2017, 15:19
Пусть переводится в татарскую гимназию и зубрит татарский 24 часа в сутки, кто мешает.:-)
1
19
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Горожанин17 ноября 2017, 15:19
Простая постановка, театральная. Типа смотрите, до чего детей довели! Аж плачут по татарскому!
1
16
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66617 ноября 2017, 15:20
пусть едет в аул и там учит свой гре....нный татарский !!!!
1
13
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Татарин17 ноября 2017, 15:22
В ответ на комментарий пользователя
Задурили ребёнка. Никто ей не мешает татарский изучать
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Как это задурили уважаемый 128. Теперь татарского для вас урысов не будет!
10
2
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Казанец17 ноября 2017, 15:22
Голосуйте за русский язык. https://vk.com/edutatar_ru )))
Лучший комментарий
4
35
Согласны с автором?
Горожанин17 ноября 2017, 15:23
МЫ ИЗ СТРАНЫ ГЕРОЕВ ПРЕВРАТИЛИСЬ В СТРАНУ ДУРАКОВ!!!
1
8
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Дед17 ноября 2017, 15:24
Нагнетается национализм у татар.
0
10
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Иван17 ноября 2017, 15:25
Речь идет о том, чтобы русских детей оставили в покое и не заставляли учить татарский язык, среди прочих причин - знание татарского языка русскими не даст им равные права с татарами при трудоустройстве на работу, поступлении в вуз, продвижения по карьерной лестнице в коммерческих структурах или росту на госслужбе.
1
8
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Горожанин17 ноября 2017, 15:26
В ответ на комментарий пользователя
Как это задурили уважаемый 128. Теперь татарского для вас урысов не будет!
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А куда он денется? Кто хочет и без слез будет учить.
1
5
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12817 ноября 2017, 15:28
В ответ на комментарий пользователя
Как это задурили уважаемый 128. Теперь татарского для вас урысов не будет!
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Не лги, каждый желающий может его изучать на добровольной основе
0
6
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Горожанин17 ноября 2017, 15:28
Вот вы все хейтеры, которые радовались, что татарский из программы уберут, полюбуйтесь! Ребенка до слез довели! Как вам не стыдно!
7
0
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Иван17 ноября 2017, 15:30
В ответ на комментарий пользователя
Ну все урусы теперь ее порвут!(((( Скажут что мордвинка и ваще не чистокровная урысска! Зы девочка прикольная!
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Очень много народностей в Поволжье с русскими ФИО русскими не являются. Это данность. Почему бы ей не быть мордвинкой?
0
1
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Дмитрий17 ноября 2017, 15:30
Дешевки!
0
4
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да ну17 ноября 2017, 15:32
В ответ на комментарий пользователя
Речь идет о том, чтобы русских детей оставили в покое и не заставляли учить татарский язык, среди прочих причин - знание татарского языка русскими не даст им равные права с татарами при трудоустройстве на работу, поступлении в вуз, продвижения по карьерной лестнице в коммерческих структурах или росту на госслужбе.
Развернуть
где такую картинку взял ?
интереса ради.
0
0
Согласны с автором?
12817 ноября 2017, 15:32
И сейчас Путин такой: "ладно, хрен с ним, пускай татарский будет обязательным". К чему этот ролик? Понравилось разжигать?
0
4
Согласны с автором?
Иван17 ноября 2017, 15:34
В ответ на комментарий пользователя
Нагнетается национализм у татар.
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Его не нужно нагнетать. Он в крови. В тучные нефтяные годы мне коллега татарин в лицо кричал, что вы русские вымирающая нация и скоро вымрете окончательно. И другой татарин с нашего же отдела открыто заявил, что ждет, когда все Поволжье с Уралом "станет вилоятом" и пел песню "Под зеленым знаменем Ислама". И это взрослые люди, с высшим образованием, с хорошими доходами, обеспеченные хорошим жильем .
1
3
Согласны с автором?
Иван17 ноября 2017, 15:39
В ответ на комментарий пользователя
где такую картинку взял ?
интереса ради.
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Вбей в гугле "дискриминация русских в татарстане" и среди первых же картинок увидишь эту. А вообще, это с митинга под Кремлем. Хочу отдельно добавить, среди татар знаю многих, кто все прекрасно понимает что происходит, но отвечают они мне всегда одно: нам самим мест нет, а у вас Россия большая, уедешь и по карьере пойдешь сразу. А я вот уезжать не хочу, я родился здесь, и жить хочу здесь и нигде больше.
1
2
Согласны с автором?
Форвард17 ноября 2017, 15:40
Расходимся господа. Подстанова.
0
3
Согласны с автором?
12817 ноября 2017, 15:42
В ответ на комментарий пользователя
Его не нужно нагнетать. Он в крови. В тучные нефтяные годы мне коллега татарин в лицо кричал, что вы русские вымирающая нация и скоро вымрете окончательно. И другой татарин с нашего же отдела открыто заявил, что ждет, когда все Поволжье с Уралом "станет вилоятом" и пел песню "Под зеленым знаменем Ислама". И это взрослые люди, с высшим образованием, с хорошими доходами, обеспеченные хорошим жильем .
Развернуть
О, новый тип троллей. Раньше только под татар косили, сейчас под русских маскируются
0
1
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Горожанин17 ноября 2017, 15:42
и все вбросы с одной и той же стороны... то больной на голову актеришка, то украинский журналистик, то девочка аж из самой Бельгии- живет там и переживает как же там в татарстане то???, как же она теперь будет жить в бельгии если здесь Русские Татарский учить перестанут??? теперь театр с плачущей девочкой... вот только голосование и плюсы/минусы на этом сайте говорят о совершенно обратной картине..
0
2
Согласны с автором?
12817 ноября 2017, 15:44
В ответ на комментарий пользователя
и все вбросы с одной и той же стороны... то больной на голову актеришка, то украинский журналистик, то девочка аж из самой Бельгии- живет там и переживает как же там в татарстане то???, как же она теперь будет жить в бельгии если здесь Русские Татарский учить перестанут??? теперь театр с плачущей девочкой... вот только голосование и плюсы/минусы на этом сайте говорят о совершенно обратной картине..
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Вообще, новость о видео, которое посмотрело менее 20 тысяч человек - полное дно.
0
1
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Горожанин17 ноября 2017, 15:46
те ее мамашка вместо того, чтобы просто написать заявление в школе и выбрать план обучения с татарским языком, сидит снимает истерику ребенка а потом ее еще и в интернет выкладывает??????? адекватная семейка, что сказать :)
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