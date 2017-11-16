Видео с девочкой, плачущей из-за татарского в школе, набрало десятки тысяч просмотров

По словам девочки, она не сможет учить татарский язык, так как его уберут из программы

В Интернете набирает популярность видеоролик со школьницей по имени Юлиана из Татарстана, которая плачет из-за слишком маленького количества уроков по татарскому языку в школах, запись была опубликована радио "Азатлык".

Девочка, которая, по ее словам, учится в 5 классе, недовольна тем, что в школах последние четыре года никто не возмущался из-за татарского языка, а сейчас начали.

- Да, в 4 классе татарского много было. Он каждый день был. Но в 5 классе его и так мало. Всего четыре татарского в неделю, а русского - пять. Они хотят вообще убрать татарский! А вот я, например, хочу. У нас вся русская группа хочет татарский. Татары все: типа зачем? А его просто сейчас хотят убрать! А я не хочу, - заявила плачущая девочка.

По словам девочки, она не сможет учить татарский язык, так как его уберут из программы.

- Им татарский чем-то помешал, хотя они живут в Татарстане, - рассказала девочка.

Видео, опубликванное накануне, набрало свыше 17 тысячи просмотров и около 500 "лайков".

Напомним, ранее стало известно, что позиция Кремля по поводу изучения национальных языков, в том числе татарского, не изменится. Языки должны изучаться добровольно.

Отметим, что дискуссия по поводу добровольности изучения национальных языков началась с того, что президент РФ Владимир Путин заявил, что недопустимо принудительно заставлять человека изучать язык, который для него родным не является.