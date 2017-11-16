В Челнах девушка попыталась убить мать из-за голосов в голове

В Набережных Челнах 30-летняя женщина попыталась зарезать свою 53-летнюю мать-инвалида, так как этой ей повелели сделать голоса в голове. Об этом сообщили сегодня в Следственном комитете.

В ночь на 29 октября женщина взяла кухонный нож, подошла к спящей матери и несколько раз ударила ее в грудь, после чего вышла из комнаты. Спустя какое-то время она вернулась в комнату, но к тому моменту пострадавшая женщина успела запереться.

Соседи, услышав крики пенсионерки, вызвали полицию, подозреваемую задержали.

- Будучи допрошенной в качестве подозреваемой, она пояснила, что убить мать ей велели некие голоса в голове. В настоящее время женщина помещена в психиатрический диспансер, - сообщили в СК.

Пострадавшая женщина находится в больнице.

Идет расследование дела, возбужденного по статье "покушение на убийство".