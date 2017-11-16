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Фишман опубликовала видео о том, как прошло заполнение водой Лебяжьих озер

Фишман опубликовала видео о том, как прошло заполнение водой Лебяжьих озер
16+
Фото: metshin.ru

Помощник президента Татарстана Наталия Фишман в своем Instagram опубликовала видео о том, как проходило заполнение водой Лебяжьих озер.

- 28 га озер, углубление до 4,5 метров, гидроизоляция в три слоя, отсыпка и... на будущий год будем благоустраивать, - написала она.

Напомним, заполнение водой озер Светлое и Большое Лебяжье может завершиться уже к концу ноября, если не будет сильных морозов. На данный момент в Большое и Светлое Лебяжье закачали 350 тыс куб м воды, так что глубина озера Большое уже составляет около 3 метров.

Предварительно, к лету 2018-го водоем будет существовать как полноценная самостоятельная система.

Люция Кашапова, 17.11.2017, 14:12
Тэги: Парки и скверы Татарстана
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Комментарии

Димон17 ноября 2017, 14:29
Молодцы!
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Горожанин17 ноября 2017, 14:29
это они из шланга его наполняют?
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Горожанин17 ноября 2017, 14:31
лишь бы в болото потом не превратилось, ведь вода то стоячая будет - в грунт ничего впитываться не будет
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Форвард17 ноября 2017, 14:32
Водоем будет существовать как болото. Не втекает в него и не вытекает из него ничего. Гидроизоляции хватит максимум на 5 лет.
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Горожанин17 ноября 2017, 14:36
В ответ на комментарий пользователя
лишь бы в болото потом не превратилось, ведь вода то стоячая будет - в грунт ничего впитываться не будет
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Вы же понимаете, что они не клеенку туда постелили? Все будет хорошо, вон какая работа проделана.
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Горожанин17 ноября 2017, 14:41
Никто не расстроится если благоустройство будет уже без Фишман. На заливке спасибо.А так фото классное.
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Горожанин17 ноября 2017, 14:42
В ответ на комментарий пользователя
Водоем будет существовать как болото. Не втекает в него и не вытекает из него ничего. Гидроизоляции хватит максимум на 5 лет.
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Вы ж самый умный,да ? С Изумрудным тоже соединяются. А Кабан так вообще стоит и не парится.
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Горожанин17 ноября 2017, 15:36
В ответ на комментарий пользователя
Водоем будет существовать как болото. Не втекает в него и не вытекает из него ничего. Гидроизоляции хватит максимум на 5 лет.
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Ну урбанисты ж, не думают, что деньги могут кончиться. Я в очередной раз хотел бы рассказать про горкинский парк. Очень круто что там дорожки за миллионы построили и бургерные, но вообще говоря на первых порах там достаточно было бы просто мусор убрать, там и без Фишман Натальи было неплохо. А вот во дворе бы дорожки мне не помешали. В чем связь? Деньги муниципалитета одни, и это абсурд, когда ты по колено в грязи с остановки до подъезда идешь, зато через дорогу хипстерский парк. Словно этот парк - что-то чужое, куда тебе ходить не положено
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