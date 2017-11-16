Фишман опубликовала видео о том, как прошло заполнение водой Лебяжьих озер

Помощник президента Татарстана Наталия Фишман в своем Instagram опубликовала видео о том, как проходило заполнение водой Лебяжьих озер.

- 28 га озер, углубление до 4,5 метров, гидроизоляция в три слоя, отсыпка и... на будущий год будем благоустраивать, - написала она.

Напомним, заполнение водой озер Светлое и Большое Лебяжье может завершиться уже к концу ноября, если не будет сильных морозов. На данный момент в Большое и Светлое Лебяжье закачали 350 тыс куб м воды, так что глубина озера Большое уже составляет около 3 метров.

Предварительно, к лету 2018-го водоем будет существовать как полноценная самостоятельная система.