В Татарстане студентам предложили писать позитивные посты в соцсетях

Министерство по делам молодежи и спорту РТ предложило студентам формировать позитивный контент в соцсетях, передает пресс-служба КФУ.

- Вы сегодня все - обладатели гаджетов и аккаунтов в соцсетях, и мы хотим предложить вам работу в соцсетях на формирование позитивного контента, потому что современное информационное пространство иногда бывает деструктивным, - сказал начальник отдела работы с детскими и молодежными организациями Минмолодежи РТ Владислав Усанов.

Так, по его словам, сейчас ведомство модернизирует систему молодежной политики и формирует новые тренды.

- Нам были бы интересны идеи молодежи по мероприятиям, которые будут направлены на формирование мира и согласия в нашей республике, - подчеркнул Усанов.