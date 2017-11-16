Россия и Казахстан согласовали маршрут ВСМ «Евразия», который пройдет через Казань

Россия и Казахстан согласовали маршрут высокоскоростной железнодорожной магистрали «Евразия», который пройдет в том числе и через Казань. Об этом сообщает пресс-служба министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

В ведомстве отметили, что за основу взято направление Москва—Казань—Екатеринбург—Челябинск—Горбуново—Петропавловск—Кокшетау—Астана—Караганда—Балхаш—Алма-Ата—Алтынколь.

- До конца года будет создана рабочая группа, которая займется разработкой технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта магистрали, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что высокоскоростная магистраль «Москва-Казань» может стать частью проекта «Евразия», который свяжет Берлин с Китаем (Урумчи). Предполагается, что 2,4 тыс км по России можно будет проехать за 9,5 часов.

К 2050 году по «Евразии» планируется перевозить 20 млн тонн грузов и почти 37 млн пассажиров в год. Но на это нужно почти 8 трлн рублей, из которых 3,6 трлн стоит российская часть проекта.