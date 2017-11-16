Эксперты составили интерактивную карту самых опасных стран для туристов

Специалисты медицинской компании International SOS и консалтинговой фирмы Control Risks составили интерактивную карту, которая отображает рейтинг каждой страны с точки зрения медицинских рисков и безопасности для туристов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на International SOS.

На карте страны выделены разными цветами в зависимости от оценки уровня безопасности. Так, Россия окрашена в оранжевый, что означает средний уровень риска. Самому безопасному месту соответствует зеленый. В такой цвет, например, окрашены Исландия, Финляндия и Норвегия. В США риски для туристов оцениваются как низкие, на карте Соединенные Штаты, как и Канада, выделены желтым.

К числу наименее безопасных для туристов стран эксперты отнесли, в частности, Афганистан, Йемен и Сирию. Что касается популярных туристических направлений, то, например, Турции и Индии присвоен средний уровень, а Таиланд окрашен, как и США, в желтый.