Фонд поддержки вкладчиков Татфондбанка начал выплачивать деньги за 2 года до срока

Республиканский фонд поддержки клиентов банков, пострадавших в кризисе банков, начал выплачивать первые деньги, это произошло на 2 года раньше, чем планировалось. Об этом сообщается на сайте фонда.

- Республиканский фонд поддержки осуществил первые выплаты вкладчикам Татфондбанка и Интехбанка. Поддержка оказана шести юридическим лицам <…> Общая сумма поддержки составила около 812 тысяч руб, - отмечается в сообщении.

Сейчас в Фонд поступило 63 заявления на выплаты.

Напомним, первые пожертвования в размере 314 млн рублей были выделены из чистой прибыли госкомпаний УК «Татэнерго» и АО «Сетевая компания».

- На первом этапе принято решение оказать поддержку юрлицам из третьей очереди реестра требований кредиторов банка, - говорится в сообщении.

С 7 декабря Татфондбанк начал испытывать сложности с ликвидностью в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов. Затем расчетно-кассовое обслуживание клиентов было остановлено до 19 декабря, в банке начала работу временная администрация Агентства по страхованию вкладов. Позже стало известно о лишении банка лицензии.