В Татарстане за долги арестовали 81 тонну пшеницы

В Мензелинске у одного из сельхозпредприятий приставы арестовали свыше 81 тонн пшеницы на 623 тысяч рублей, об этом сообщили в пресс-службе Управления.

Компания, которая занимается обработкой и реализацией зерновых культур, а также производством молока, задолжала своим поставщикам за сырье, оборудование, а также за ремонтные работы около 600 тысяч рублей, те обратились в суд. Было принято решение арестовать пшеницу.

- После ареста зерновой культуры предприятие погасило долг в полном объеме. Арест с зерна был снят, - сообщили приставы.