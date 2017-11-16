Новым заместителем министра информатизации и связи РТ назначен Азамат Мугинов

Заместителем министра информатизации и связи РТ назначен Азамат Мугинов. С 13 ноября его утвердили в должности. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отметим, что до этого Мугинов работал главным специалистом отдела автоматизации Национального архива РТ. А с 2009 года работал в Минсвязи РТ на различных должностях.