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Минниханов улетел в Китай

Минниханов улетел в Китай
16+
Фото: ProKazan.ru
Президент Татарстана встретится с руководством провинции Шаньдун

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в китайскую провинцию Шаньдун, сообщает пресс-служба главы республики.

Отмечается, что в рамках своего визита в город Вэйфан Минниханов посетит производственные площадки компании «Weichai Power». Это крупнейшая машиностроительная корпорация Китая, которая является одним из признанных мировых лидеров в производстве двигателей, электрогенераторов, колесных транспортных средств и автомобильных компонентов с высоким технологическим потенциалом и высоким уровнем качества выпускаемой продукции.

Кроме того, президент Татарстана встретится с руководством провинции Шаньдун. А на следующий день Минниханов продолжит свой визит в провинции Гуандун.

Для справки

Шаньдун - одна из самых многонаселенных и богатых провинций Китая. Здесь широко развиты такие отрасли, как машиностроение, горнодобывающая промышленность, нефтедобыча и нефтепереработка, химическая промышленность. Успешную деятельность на территории Татарстана ведёт шаньдунская компания по производству бытовой техники «Хайер». 

Люция Кашапова, 17.11.2017, 08:10
Тэги: Рустам Минниханов
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Комментарии

ага17 ноября 2017, 08:19
Дзайдзень!
1
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Горожанин17 ноября 2017, 08:29
Как говориться, скатертью... дорога
2
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Горожанин17 ноября 2017, 08:31
хорошая работа - разъезжать на халяву по миру.
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Горожанин17 ноября 2017, 08:33
Цюй ван игэ фансян.
1
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Ильнур Рамазанов17 ноября 2017, 08:36
Да и йух с ним
1
6
Согласны с автором?
Горожанин17 ноября 2017, 08:42
Продают наши земли китайцам под их заводы...
1
8
Согласны с автором?
автопилот17 ноября 2017, 08:45
полетел внедрять тат.яз
3
13
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Горожанин17 ноября 2017, 08:48
татарким бы занялся. нет катается,накат аться хочет пока путин не выкинул
0
3
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Горожанин17 ноября 2017, 08:49
И пусть там и остаётся
1
4
Согласны с автором?
Горожанин17 ноября 2017, 08:57
Да хоть в гандурас
1
5
Согласны с автором?
Горожанин17 ноября 2017, 09:07
В ответ на комментарий пользователя
Да хоть в гандурас
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.или гандудва
0
0
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Горожанин17 ноября 2017, 09:12
Оставайся!!!
0
0
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Горожанин17 ноября 2017, 09:25
проказан умеет делать заголовки
0
2
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Горожанин17 ноября 2017, 09:25
Злобные рашки успокойтесь.Он налаживает связи с соседними странами во благо России, а Путин - наоборот, поссорил нас со всем миром.Кто-то должен восстанавливать связи.
6
1
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Миниханов17 ноября 2017, 09:27
Я в Китае Ёптиль
0
0
Согласны с автором?
Горожанин17 ноября 2017, 09:29
В ответ на комментарий пользователя
Злобные рашки успокойтесь.Он налаживает связи с соседними странами во благо России, а Путин - наоборот, поссорил нас со всем миром.Кто-то должен восстанавливать связи.
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наивный
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