В Казани собрали 5 тонн использованных батареек

В Казани собрали 5 тонн отработавших батареек, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Использованные батарейки содержат олово, ртуть, цинк, магний, никель, кадмий и свинец, поэтому относятся к I классу опасности (чрезвычайно опасные) бытового мусора. Только одна пальчиковая батарейка способна загрязнить от 10 до 15 кв. м почвы или 400 л воды.

Экологи организовали проект по сбору и утилизации батареек, в рамках которого будут проведены сбор, накопление, транспортирование и утилизация отработанных батареек.

Напомним, о подготовке проекта стало известно в сентябре. "Урны будут установлены в Казани, в общественных местах", - говорили в ведомстве. Кстати, подобный проект уже реализуется в Альметьевске. В различных образовательных учреждениях и предприятиях города установлено более 150 контейнеров.