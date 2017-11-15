ФСБ займется проверкой благоустройства набережных в Татарстане

По данным председателя "Трудовой партии России" в Татарстане Ивана Климова, аукционы на постройку значимых объектов республики проводились задним числом

ФСБ займется проверкой тендеров на благоустройство набережных в Татарстане, председатель совета регионального отделения "Трудовой партии России" в Татарстане Иван Климов сообщил в ведомство о возможной коррупции при проведении соответствующих тендеров. Об этом сообщает "РБК".

По данным Климова, 13 аукционов на постройку значимых объектов республики были проведены задним числом. Например, с такими нарушениями прошли тендеры на работы по благоустройству набережных, также работы в Альметьевске проводились без аукционов.

- Заявки на объект можно было подать с 24 августа по 9 сентября 2016 года. А открыли обновленные набережную и пляж городского озера еще 13 июля 2016 года. Также произошло и с набережной в поселке Красный Ключ, в Набережных Челнах и еще ряде мест. То есть сначала объект строят, а потом на него проводят закупку, - заявил Климов.

В ФСБ прислали ответ о том, что обращение, адресованное директору службы, о "возможной коррупции в сфере госзакупок в Республике Татарстан, рассмотрено. Информация, изложенная в обращении, учтена в работе".

Сейчас Климов ожидает, что ФСБ привлечет к ответственности виновных лиц.

Напомним, ранее стало известно, что в этом году на благоустройство парков и скверов Казани потратили 1 млрд рублей. Из федерального бюджета было выделено 282 млн рублей, 481 млн рублей - средства республиканского бюджета и около 300 млн рублей было привлечено благодаря поддержке социально-ответственных предприятий и организаций.