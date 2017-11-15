В Нижнекамске по делу Ильназа Пиркина арестовали главу отдела по борьбе с оргпреступностью

Он предлагал задержанным покончить с собой

В Нижнекамске суд арестовал начальника отдела по борьбе с организованной преступностью отдела уголовного розыска УМВД по Нижнекамскому району Рината Ахметшина, он пробудет под арестом до 24 декабря. Об этом сообщает РАПСИ.

Ахметшин, превысив свои должностные полномочия, применил силу в отношении Николая Удирякова и Владимира Тимофеева. Начальник отдела угрозыска требовал от мужчин признать себя виновными в суициде 22-летнего Ильназа Пиркина, а в случае отказа предлагал им последовать примеру Пиркина и покончить с собой.

Напомним, Ильназ Пиркин покончил с собой 19 октября. Перед этим он оставил видеопослание, в котором он обвинил полицейских в побоях и пытке «слоником» (на человека надевают противогаз и перекрывают воздух). В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, были арестованы трое полицейских. Расследование продолжается.