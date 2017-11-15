В Казани снесут 18 незаконных торговых павильонов. Соответствующая информация была опубликована в сборнике документов Исполкома города.

Так, под снос попадут торговые павильоны по улице Беломорская (у дома №196), по улице Декабристов (около дома №127), улице Айдарова (рядом с домом №127), улице Ак. Павлова (вблизи дома №1), улице Чуйкова (около дома №20), улице Ю. Фучика (рядом с домом №4), улице Центрально-Мариупольская (вблизи дома №87а), улице Гудованцева (около дома №45).

Также демонтажу подлежат киоски «Славица» по улицам Копылова, Адоратского и Белинского.

Отмечается, что владельцы данных торговых точек не были установлены.

Ранее на улице Калинина снесли одну из столовых, популярных у студентов КГАСУ.

Напомним, власти Казани снесут 25 незаконно установленных торговых объектов, на это потратят 8 млн рублей. Впоследствии потраченные на это средства будут взысканы с владельцев торговых точек.