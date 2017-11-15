В Казани до Нового года продлили ограничение движения по улице Декабристов

В Казани до 30 декабря продлили ограничение движения по улице Декабристов. Об этом говорится в сборнике документов Исполкома города.

- Это связано с продлением срока работ по строительству людской соединительной сбойки на перегоне станции метро «Козья слобода», - отмечено в сообщении.

Движение ограничено на одной полосе около здания №98 - Кизический монастырь.

Напомним, ранее сообщалось, что ограничение продлится до 12 октября.

Также до 26 ноября будет ограничено движение на пересечении улиц Г.Тукая и Татарстан.