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Журналист Максим Шевченко: хоть один русский, изучая татарский, перестал быть русским?

Журналист Максим Шевченко: хоть один русский, изучая татарский, перестал быть русским?
16+
Фото: скриншот

Популярный журналист Максим Шевченко опубликовал видеоролик, в котором прокомментировал тему с обязательным изучением татарского языка в школах, по его мнению, в Татарстане необходимо его изучать.

- Ну скажите мне, хоть один русский, изучая татарский язык, перестал быть русским? Национальность  - это то, как мы сами себя чувствуем. Кровь ничего не определяет, кровь определяет признаки, которые нам передаются от родителей и наших предков. Если бы кровь определяла национальность, Пушкин был бы эфиопом или арапом. Он считал себя русским, потому что это было его ощущением. Этот маленький, чернявый, кучерявый человек небольшого роста с длинным носом и отвисшими губами был абсолютно русским, он себя не мыслил другим человеком. Итак, как мы себя ощущаем, такими мы и будем. Вопрос: надо ли изучать в школах Татарстана татарский язык? Ну слушайте, а химию надо? А биологию надо? А кому из вас в жизни это понадобилось? А кому из вас в жизни понадобилось обществоведение? Тем, кто этим занимается, правильно.

Так же, как татарин изучает русский язык не потому, что он любит Конституцию, а потому что он понимает, что это язык политики, образования, развития, так же русский изучает татарский язык, потому что это помогает ему жить в Татарстане.

Я считаю, что ребенка надо нагружать всем тем, что развивает его мозги и помогает ему в жизни. Помогает ли русскому мальчику или русской девочке, живущим в Татарстане, знание татарского языка? Да, безусловно, помогает. Вы по улице Тукая пройдитесь вечером, в центре Казани, если вам 15 лет. Если вы знаете татарский язык, у вас будет, условно говоря, один разговор с окружающей средой. Если вы не знаете, то это будет совсем другая, конфликтная ситуация. Так же в Челнах и Елабуге.

Так же, как татарин изучает русский язык не потому, что он любит Конституцию, а потому что он понимает, что это язык политики, образования, развития, так же русский изучает татарский язык, потому что это помогает ему жить в Татарстане. Допустим, русского в Мордовии  заставлять изучать татарский язык – это, конечно, безобразие. Но изучать, между прочим, хотя бы язык эрзя или мокша в Мордовии, почему бы и нет, в конце-то концов. А что в этом такого? А в Коми язык коми изучать. Это плохо будет, если ребенок будет знать помимо какой-нибудь валентности (которую я с ужасом вспоминаю из своей школы) или какой-нибудь гетерозиготы (которую я не знал бы всю жизнь, и жизнь моя была бы здоровее), будет знать какой-нибудь местный язык?

Зная татарский язык (мне очень жаль, что я не живу в Татарстане), я бы свободно себя чувствовал в Турции, в Азербайджане, в Узбекистане, в Туркменистане, в Киргизии и во многих других тюркских регионах. Я бы общался с якутами, общался с хакасами, и общался бы даже с родиной Сергея Кужугетовича Шойгу, Тувой, где тоже тюркские языки. Огромная масса людей говорит на этом языке. Поэтому это вопрос совершенно не защиты русского языка, это вопрос двух концепций развития России: или мы приложение к Западу -  огромная корпорация, которая в интересах правящих семей, новых патрициев, работает на мировой рынок, либо мы союз свободных народов с языками, территориями и историей. Я предпочитаю второй вариант.

Борьба за татарский язык сегодня - борьба за русский язык и другие языки. Это борьба за свободу и демократию, за то, чтобы мы не были колонией Запада, - заявил журналист.

Напомним, ранее стало известно, что позиция Кремля по поводу изучения национальных языков, в том числе татарского, не изменится. Языки должны изучаться добровольно.

Отметим, что дискуссия по поводу добровольности изучения национальных языков началась с того, что президент РФ Владимир Путин заявил, что недопустимо принудительно заставлять человека изучать язык, который для него родным не является.

Денис Зарипов, 16.11.2017, 16:18
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

Горожанин16 ноября 2017, 16:26
Ещё один -шедевралец словесный.
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4
20
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Горожанин16 ноября 2017, 16:29
Нафига мне на эту рожу смотреть? Покажите там нормальные сиськи!
5
4
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Горожанин16 ноября 2017, 16:30
Ой, отвали уже, Макс - за.бал!
7
8
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Горожанин16 ноября 2017, 16:34
Клали мы на твоё мнение.Как будто что- то решить может.
5
10
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Горожанин16 ноября 2017, 16:34
Если вы знаете татарский язык, у вас будет, условно говоря, один разговор с окружающей средой. Если вы не знаете, то это будет совсем другая, конфликтная ситуация.

Т.е. по его мнению татарский нужен, чтобы только с татарским быдлом на родном языке перетереть?
8
7
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Горожанин16 ноября 2017, 16:36
В ответ на комментарий пользователя
Если вы знаете татарский язык, у вас будет, условно говоря, один разговор с окружающей средой. Если вы не знаете, то это будет совсем другая, конфликтная ситуация.

Т.е. по его мнению татарский нужен, чтобы только с татарским быдлом на родном языке перетереть?
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Быдло-это ты! Ушлепок недоразвитый!
4
4
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автопилот16 ноября 2017, 16:36
хоть один русский, изучая татарский, знает татарский?
1
17
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Горожанин16 ноября 2017, 16:40
В ответ на комментарий пользователя
Если вы знаете татарский язык, у вас будет, условно говоря, один разговор с окружающей средой. Если вы не знаете, то это будет совсем другая, конфликтная ситуация.

Т.е. по его мнению татарский нужен, чтобы только с татарским быдлом на родном языке перетереть?
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Иди дальше общайся с окружающей средой, с людьми, судя потому что какую-то непонятную фигню ты написал, у тебя общение не очень )
2
3
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Злобный Аноним16 ноября 2017, 16:41
"Если бы кровь определяла национальность, Пушкин был бы эфиопом или арапом"
Точно! Альтернативная ИСТОРИЯ. Юный Саша Пушкин имеет в Мумбаюмбинском Лицее 6 часов эфиопского и 2 часа русского в неделю ... Как думаете, услышали бы мы про него? 8-|>-(;-)
2
7
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Форвард16 ноября 2017, 16:43
Еще один чудик решил попиариться на этой теме.
2
8
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Горожанин16 ноября 2017, 16:46
Вы по улице Тукая пройдитесь вечером, в центре Казани, если вам 15 лет. Если вы знаете татарский язык, у вас будет, условно говоря, один разговор с окружающей средой. Если вы не знаете, то это будет совсем другая, конфликтная ситуация.
сказал хохол который никогда не жил в казани :))))) что интересно такого на улице тукая в его понимании, что если тебе 15 лет и ты знаешь татарскй то начнешь разговаривать с окружающей средой... :)
уже не знают кого привлечь к этой теме , всех фриков уже собрали от панина до шевченко
2
9
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Горожанин16 ноября 2017, 16:47
Ты прикинь, да, ты покупаешь вонючую колбасу, с этим придурком мама-кальве, производитель платит СМИ за рекламу, СМИ полощут тебе мозги, по-сути за твои же деньги.
1
0
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автопилот16 ноября 2017, 16:48
В Турции и Узбекистане был. Отлично и на русском меня понимают. так что не надо ля-ля дядя.
2
6
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Горожанин16 ноября 2017, 16:49
Танцуйте там джигу ... ну вы поняли кто вы, развлекайте меня ...уки.
1
0
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Горожанин16 ноября 2017, 16:50
В ответ на комментарий пользователя
Танцуйте там джигу ... ну вы поняли кто вы, развлекайте меня ...уки.
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В стрингах.
1
0
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Злобный Аноним16 ноября 2017, 16:51
В ответ на комментарий пользователя
Вы по улице Тукая пройдитесь вечером, в центре Казани, если вам 15 лет. Если вы знаете татарский язык, у вас будет, условно говоря, один разговор с окружающей средой. Если вы не знаете, то это будет совсем другая, конфликтная ситуация.
сказал хохол который никогда не жил в казани :))))) что интересно такого на улице тукая в его понимании, что если тебе 15 лет и ты знаешь татарскй то начнешь разговаривать с окружающей средой... :)
уже не знают кого привлечь к этой теме , всех фриков уже собрали от панина до шевченко
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Гопничество интернационально :-D
Кстати, не уверен, что на улице Тукая в ходу татарский, а не узбекский с азербайджанским.
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3
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Горожанин16 ноября 2017, 16:51
Так называемый популярный журналист Максим Шевченко опубликовал проплаченный властями РТ видеоролик. От себя я хочу сказать этому убогому журналисту: - Вы знаете разницу между добровольным изучением татарского языка и обязательным? Никто не против его добровольного изучения. Но не нужно его обязательное изучение. Тем более это противоречит российскому законодательству.
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Горожанин16 ноября 2017, 16:57
В ответ на комментарий пользователя
Правильно сказал! Кто поставит дислайк к этому комменту, тот черт!
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Как будто что-то плохое
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Горожанин16 ноября 2017, 16:58
Красава!! Верно все! За татарским в топку пойдет химия математика биология и ТД. И тогда мы точно добьемся цели-народ быдло! Быдлятину выращивать будем! А кто потом нас пенсионеров кормить будет????? И так Кудрин говорит денег нет уже !!
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Горожанин16 ноября 2017, 16:59
Мы в своей семье сами разберемся.
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горожанин16 ноября 2017, 16:59
Кроме ненависти, насильственное изучение языка ни к чему не приводит
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Горожанин16 ноября 2017, 17:00
В ответ на комментарий пользователя
Нафига мне на эту рожу смотреть? Покажите там нормальные сиськи!
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Летучую во весь рост, на лабутенах, в обтягиающем платье?
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Горожанин16 ноября 2017, 17:01
В ответ на комментарий пользователя
Летучую во весь рост, на лабутенах, в обтягиающем платье?
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Давай!
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Горожанин16 ноября 2017, 17:02
В ответ на комментарий пользователя
Красава!! Верно все! За татарским в топку пойдет химия математика биология и ТД. И тогда мы точно добьемся цели-народ быдло! Быдлятину выращивать будем! А кто потом нас пенсионеров кормить будет????? И так Кудрин говорит денег нет уже !!
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Блогеры тебя кормить будут! Козлиным молоком.
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