Журналист Максим Шевченко: хоть один русский, изучая татарский, перестал быть русским?

Популярный журналист Максим Шевченко опубликовал видеоролик, в котором прокомментировал тему с обязательным изучением татарского языка в школах, по его мнению, в Татарстане необходимо его изучать.

- Ну скажите мне, хоть один русский, изучая татарский язык, перестал быть русским? Национальность - это то, как мы сами себя чувствуем. Кровь ничего не определяет, кровь определяет признаки, которые нам передаются от родителей и наших предков. Если бы кровь определяла национальность, Пушкин был бы эфиопом или арапом. Он считал себя русским, потому что это было его ощущением. Этот маленький, чернявый, кучерявый человек небольшого роста с длинным носом и отвисшими губами был абсолютно русским, он себя не мыслил другим человеком. Итак, как мы себя ощущаем, такими мы и будем. Вопрос: надо ли изучать в школах Татарстана татарский язык? Ну слушайте, а химию надо? А биологию надо? А кому из вас в жизни это понадобилось? А кому из вас в жизни понадобилось обществоведение? Тем, кто этим занимается, правильно.



Так же, как татарин изучает русский язык не потому, что он любит Конституцию, а потому что он понимает, что это язык политики, образования, развития, так же русский изучает татарский язык, потому что это помогает ему жить в Татарстане.



Я считаю, что ребенка надо нагружать всем тем, что развивает его мозги и помогает ему в жизни. Помогает ли русскому мальчику или русской девочке, живущим в Татарстане, знание татарского языка? Да, безусловно, помогает. Вы по улице Тукая пройдитесь вечером, в центре Казани, если вам 15 лет. Если вы знаете татарский язык, у вас будет, условно говоря, один разговор с окружающей средой. Если вы не знаете, то это будет совсем другая, конфликтная ситуация. Так же в Челнах и Елабуге.



Так же, как татарин изучает русский язык не потому, что он любит Конституцию, а потому что он понимает, что это язык политики, образования, развития, так же русский изучает татарский язык, потому что это помогает ему жить в Татарстане. Допустим, русского в Мордовии заставлять изучать татарский язык – это, конечно, безобразие. Но изучать, между прочим, хотя бы язык эрзя или мокша в Мордовии, почему бы и нет, в конце-то концов. А что в этом такого? А в Коми язык коми изучать. Это плохо будет, если ребенок будет знать помимо какой-нибудь валентности (которую я с ужасом вспоминаю из своей школы) или какой-нибудь гетерозиготы (которую я не знал бы всю жизнь, и жизнь моя была бы здоровее), будет знать какой-нибудь местный язык?



Зная татарский язык (мне очень жаль, что я не живу в Татарстане), я бы свободно себя чувствовал в Турции, в Азербайджане, в Узбекистане, в Туркменистане, в Киргизии и во многих других тюркских регионах. Я бы общался с якутами, общался с хакасами, и общался бы даже с родиной Сергея Кужугетовича Шойгу, Тувой, где тоже тюркские языки. Огромная масса людей говорит на этом языке. Поэтому это вопрос совершенно не защиты русского языка, это вопрос двух концепций развития России: или мы приложение к Западу - огромная корпорация, которая в интересах правящих семей, новых патрициев, работает на мировой рынок, либо мы союз свободных народов с языками, территориями и историей. Я предпочитаю второй вариант.



Борьба за татарский язык сегодня - борьба за русский язык и другие языки. Это борьба за свободу и демократию, за то, чтобы мы не были колонией Запада, - заявил журналист.

Напомним, ранее стало известно, что позиция Кремля по поводу изучения национальных языков, в том числе татарского, не изменится. Языки должны изучаться добровольно.

Отметим, что дискуссия по поводу добровольности изучения национальных языков началась с того, что президент РФ Владимир Путин заявил, что недопустимо принудительно заставлять человека изучать язык, который для него родным не является.